Хотите вырастить счастливого ребёнка? Вот пять родительских ошибок, которых лучше избегать

Быть хорошими родителями – непростая задача. Особенно трудно бывает в воспитании подростков. К сожалению, универсальных пособий, как стать хорошими родителями, нет. Поэтому для воспитания младшего поколения старшее руководствуется только своим жизненным опытом и благими для ребёнка намерениями. Однако это не всегда правильный подход. AdMe.ru поделились, как избежать распространённых ошибок при воспитании подростков. Приватность в социальных сетях Некоторые родители, опекая своего ребёнка, забывают, что он такой же человек и тоже нуждается в личном пространстве. Поэтому проверка переписок в социальных сетях ни к чему хорошему не приведёт. Всё чего вы добьётесь – недоверия к вам со стороны ребёнка. Безусловно, каждый родитель должен знать, где сейчас находятся его дети. Однако это не должно перерастать в слежку и допросы. Чтобы ваш сын или дочка делились с вами проблемами и новостями из жизни, совершенно не нужно залезать в их гаджеты. Достаточно просто обеспечить им комфортную и дружескую атмосферу. Тогда и взаимопонимание между вами обязательно наладится.

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Поощрение У многих детей в подростковом возрасте самооценка может быть нестабильной. То, как вы реагируете на их достижения и неудачи, влияет на их восприятие себя. Поэтому не стоит обесценивать победы своего ребёнка, даже если они на первый взгляд вам кажутся незначительными. Поощряя все достижения, вы мотивируете его на дальнейшую работу. Обесценивание проблем Важно понимать, что ваш жизненный опыт не совпадает с опытом ребёнка. Поэтому и на проблемы вы смотрите совершенно по-разному. Если ребёнок решил поделиться неприятной для него историей и попросить у вас совет, значит, для него это очень важно. Поэтому слова «Мне бы твои проблемы» не помогут и только усугубят ситуацию. В таких случаях важно быть другом для ваших детей, который всегда даст совет, как правильно поступить в определённых ситуациях. Реакция на попытки самовыражения Подростковый возраст – это тот этап в жизни каждого человека, когда хочется выделиться из толпы и показать свою уникальность. Для некоторых родителей это является настоящей проблемой, ведь именно тогда ребёнок прибегает к крайностям. Поэтому важно поговорить с ним, узнать, что он хочет в себе изменить, и предложить ему компромиссный вариант.

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