«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

Конец лета – начало осени – время созревания очень многих ягод, растущих в нашем климате, рассказали в программе «Плюс-минус». Отправляясь за дарами природы, обязательно помните о безопасности. Не все ягоды одинаково полезны. Что важно иметь в виду, подскажет наш эксперт.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Костяника – я сам эту ягоду пробую, собираю и рекомендую другим, потому что в принципе эта ягода съедобная. Она сочная, кисло-сладкий вкус, используется практически как любые другие ягоды, допустим, малина, ежевика. Единственное «но» – у нее очень крупная косточка, за что она и получила название «костяника».

Калина, которая растет у нас, в Беларуси, калина обыкновенная – это ягода съедобная. Но единственное есть условие – собирать ее нужно после первых серьезных морозов. До этого времени она горькая.

Барбарис имеет съедобные плоды, и из него получается очень неплохое варенье, правильнее сказать, джем.