Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Новости Японии. 28-летняя японская принцесса Аяко Такамадо ради свадьбы с 32-летним офисным работником Кэем Морией отказалась от титула. Церемония состоялась 29 октября в храме Мэйдзи в Токио.
Как сообщает The Japan Times, девушка является младшей из трёх дочерей покойного Норихито Такамадо, который был первым двоюродным братом правящего императора Японии Акихито.
Невеста была одета в традиционный придворный наряд, ей сделали прическу в стиле эпохи Хэйан (с 794 по 1185 годы), на женихе был фрак. Пара обменялась кольцами и произнесла свадебные клятвы на глазах у всего 30 человек, среди которых были и родственники молодых.
После церемонии бракосочетания Аяко рассказала журналистам, что она переполнена счастьем и рада, что многие люди захотели отпраздновать это событие вместе с ними.
«Мы хотим приложить усилия, чтобы стать парой, как мои мать и отец», – добавила Такамадо.
После ухода Аяко из семьи, монарший дом сократился до 18 человек. Поскольку нагрузка на императорскую семью довольно велика, даже после своего ухода принцесса сохранит почетные должности в двух организациях, чтобы помогать родственникам.
Молодые люди встретились в декабре 2017 года, их познакомила мать принцессы – Хисако. Женщина давно знала родителей Мория, а его самого увидела в ноябре прошлого года на фотовыставке. Хотя целью Хисако было не выдать принцессу замуж, а заинтересовать её международной благотворительностью.
«Постройте семью, полную радости и счастья», – сказала мать Аяко в своём пожелании молодожёнам.
Принцесса Аяко родилась 15 сентября 1990 года в госпитале Айку в Токио. Она первый член императорской семьи, родившийся в эпоху Хэйсэя. Окончив престижную школу, девушка поступила в Международный университет имени Хосая. После выпуска она решила продолжить обучение в аспирантуре. В сентябре 2013 года девушка начала серьёзно учить английский язык.
Окончив университет со степенью магистра, Такамадо осталась в нём работать научным сотрудником факультета социальных исследований.
Что касается мужа принцессы, то он выпускник университета Кэйо. Это учебное учреждение по уровню превосходит только Токийский университет. Сейчас Мория работает в одной из крупнейших в стране судоходных компаний NYK Line.
Известно, что молодожёны любят читать книги, кататься на лыжах и путешествовать.
Стоит отметить, что это была первая свадьба с участием члена императорской семьи за четыре года. В октябре 2014 года замуж вышла сестра Аяко – 26-летняя (сейчас 30 лет) принцесса Норико. Её избранником стал старший сын главного священника великого храма Идзумо Тайся – 41-летний (сейчас 45 лет) Кунимаро Сенге.
Следующая свадьба с участием члена императорской семьи ожидается в 2020 году. В мае 2017 года старшая внучка Акихито и его супруги Митико принцесса Мако заявила о намерении выйти замуж за простолюдина.
Изначально церемония должна была состояться в 2018 году, но её было решено перенести на два года из-за запланированной на 2019 год передачи трона. Верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито.
В случае его отречения преемником станет 57-летний принц Нарухито – здесь подробнее.