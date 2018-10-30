Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Новости Японии. 28-летняя японская принцесса Аяко Такамадо ради свадьбы с 32-летним офисным работником Кэем Морией отказалась от титула. Церемония состоялась 29 октября в храме Мэйдзи в Токио.

Как сообщает The Japan Times, девушка является младшей из трёх дочерей покойного Норихито Такамадо, который был первым двоюродным братом правящего императора Японии Акихито.

Невеста была одета в традиционный придворный наряд, ей сделали прическу в стиле эпохи Хэйан (с 794 по 1185 годы), на женихе был фрак. Пара обменялась кольцами и произнесла свадебные клятвы на глазах у всего 30 человек, среди которых были и родственники молодых.

После церемонии бракосочетания Аяко рассказала журналистам, что она переполнена счастьем и рада, что многие люди захотели отпраздновать это событие вместе с ними.

«Мы хотим приложить усилия, чтобы стать парой, как мои мать и отец», – добавила Такамадо.

После ухода Аяко из семьи, монарший дом сократился до 18 человек. Поскольку нагрузка на императорскую семью довольно велика, даже после своего ухода принцесса сохранит почетные должности в двух организациях, чтобы помогать родственникам.