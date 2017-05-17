Японская принцесса отречется от титула ради свадьбы с простолюдином

Новости Японии. 25-летняя принцесса Мако отречется от престола ради любви. Избранником внучки императора стал Кэй Комуро, простой сотрудник юридической фирмы. Они познакомились, когда оба были студентами Международного христианского университета в Токио.

Предполагается, что свадьба Мако и Кэя пройдет в 2018 году.