«Я знала, что теряю второго ребёнка». У Меган Маркл случился выкидыш

Новости Великобритании. Супруга принца Гарри Меган Маркл потеряла второго ребёнка. Об этом она рассказала изданию New York Times.

По словам герцогини Сассекской, выкидыш произошёл в июле 2020 года. Это было обычное утро, Маркл позавтракала, приняла витамины, покормила собак, собрала волосы в хвост и пошла к сыну Арчи. Едва Меган взяла ребёнка на руки, как почувствовала сильную боль.

«Я упала на пол, сжимая сына в руках и напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Весёлая мелодия резко контрастировала с моими чувствами, что-то было не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребёнка», – призналась супруга принца Гарри.