«Я знала, что теряю второго ребёнка». У Меган Маркл случился выкидыш

Новости Великобритании. Супруга принца Гарри Меган Маркл потеряла второго ребёнка. Об этом она рассказала изданию New York Times.
По словам герцогини Сассекской, выкидыш произошёл в июле 2020 года. Это было обычное утро, Маркл позавтракала, приняла витамины, покормила собак, собрала волосы в хвост и пошла к сыну Арчи. Едва Меган взяла ребёнка на руки, как почувствовала сильную боль.
«Я упала на пол, сжимая сына в руках и напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Весёлая мелодия резко контрастировала с моими чувствами, что-то было не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребёнка», – призналась супруга принца Гарри.
Через несколько часов Маркл уже находилась в больнице и точно знала, что случилось. Чтобы успокоить себя и помочь супругу оправиться после случившегося, Меган спросила у него: «Ты в порядке?»
«Потеря ребёнка означает почти невыносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало. Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на невероятную распространённость этого горя, разговоры о нём остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) стыдом», – добавила герцогиня Сассекская.
Напомним, в мае 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. Через год у пары родился первенец – Арчи Харрисон. И вскоре родители показали первые фотографии малыша (здесь подробнее).