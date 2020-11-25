Надоела овсяная каша? Этот рецепт необычных и полезных блинов отличная замена ей

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Перекладываем банан в миску, нужно его растолочь в кашицу.

Добавляем остальные ингредиенты. Отправляем овсяные хлопья, они заменят муку и сделают наш завтрак максимально полезным.

Далее добавляем яйцо, какао и всё перемешиваем.

Теперь оставьте тесто на пару минут, чтобы овсянка набухла и напитала в себя лишнюю жидкость.

Разогреваем сковородку, добавляем немного растительного масла. Выкладываем несколько блинчиков и обжариваем с двух сторон.