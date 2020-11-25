Надоела овсяная каша? Этот рецепт необычных и полезных блинов отличная замена ей
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: овсяные хлопья (2 ст. л.), молоко (3 ст. л.), яйцо, какао-порошок (1 ч. л.), банан, сгущёное молоко (1 ст. л.).
Перекладываем банан в миску, нужно его растолочь в кашицу.
Добавляем остальные ингредиенты. Отправляем овсяные хлопья, они заменят муку и сделают наш завтрак максимально полезным.
Далее добавляем яйцо, какао и всё перемешиваем.
Отправляем немного молока – перемешиваем.
Теперь оставьте тесто на пару минут, чтобы овсянка набухла и напитала в себя лишнюю жидкость.
Разогреваем сковородку, добавляем немного растительного масла. Выкладываем несколько блинчиков и обжариваем с двух сторон.
Наши овсяные блины готовы, выкладываем их на тарелку и поливаем сгущёным молоком.
Кстати, вот несколько полезных советов.
Овсяные хлопья можно использовать для приготовления гранолы. Берём мёд, орехи, овсяные хлопья и всё это дело обжариваем на сковородке либо запекаем в духовке. Мы получаем хрустящую основу, для многих блюд можно использовать. Можно взять просто ванильное мороженое, посыпать его гранолой и получится очень интересное классическое мороженое с фантастической текстурой.
В этом рецепте вместо какао можно добавить растопленный шоколад.