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А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций

25 ноября 2020 10:52
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Одним из относительно популярных хобби является коллекционирование. Есть люди, которые готовы купить какую-нибудь почтовую марку по цене хорошей трёхкомнатной квартиры. А за редкую масштабную модель автомобиля коллекционеры готовы выложить больше, чем за настоящую машину той же модели.

Однако не все люди могут позволить себе такие траты. Поэтому возникают простые, но интересные коллекции, которые с удовольствием можно показывать друзьям, пытаясь вспомнить, когда же это всё началось. И вот семь таких примеров.

Красивые камни

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -1

Фото: reddit.com/user/lbm216

Резиновые утята

Женщина нашла своё хобби и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На пустой желудок в гости к рекордсменке лучше не приходить

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -4

Фото: reddit.com/user/toast_but_cool

Точилки для карандашей

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -7

Фото: reddit.com/user/mattygraddy

Таблица Менделеева с элементами в каждой ёмкости

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -10

Фото: reddit.com/user/electricfoxyboy

Нарисованные мемы

Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -13

Фото: reddit.com/user/travischapmanart

Карандаши

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -16

Фото: reddit.com/user/MahloGolem

Мобильные телефоны с 2006 года

А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций -19

Фото: reddit.com/user/_ITX_

Кстати, ранее мы показывали другую коллекцию. И для людей, которые боятся клоунов, она станет настоящим кадром из фильмов ужасов – подробнее здесь.

# Коллекционирование # калейдоскоп # Фотофакт

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