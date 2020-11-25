А у вас было такое хобби? Показываем, что собирают люди для своих коллекций

Одним из относительно популярных хобби является коллекционирование. Есть люди, которые готовы купить какую-нибудь почтовую марку по цене хорошей трёхкомнатной квартиры. А за редкую масштабную модель автомобиля коллекционеры готовы выложить больше, чем за настоящую машину той же модели.

Однако не все люди могут позволить себе такие траты. Поэтому возникают простые, но интересные коллекции, которые с удовольствием можно показывать друзьям, пытаясь вспомнить, когда же это всё началось. И вот семь таких примеров.

Красивые камни