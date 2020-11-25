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Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей

25 ноября 2020 07:41
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Люди выбирают себе партнёров на основе детских влюблённостей. К таким выводам пришли пользователи соцсетей и начали искать подтверждение своей теории. Но одна девушка узнала больше, чем хотела.

Не так давно в TikTok появился тренд под названием childhoodcrushchallenge, который можно вольно перевести как «моя детская влюблённость». Люди показывают человека, в которого были влюблены, а затем демонстрируют своих нынешних партнёров и радуются. И вот почему.

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -1

Фото: tiktok.com / snowmanfilms

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -3

Фото: аккаунт в tiktok.com

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -5

Фото: tiktok.com / risshole.and.booney

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -7

Фото: tiktok.com / madisongw

Но пользовательница под ником lilwop никак не могла понять, что же в ней нашёл её парень, ведь она не похожа ни на одну из девушек, которые нравились её молодому человеку.

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -10

Фото: tiktok.com / _lilwop

Впрочем, оказалось, что на одного очень важного для её парня человека девушка всё-таки похожа. И этот человек – любимый футболист юноши, Фернандо Торрес.

Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей -13

Фото: tiktok.com / _lilwop

Пользователи TikTok посмеялись, но поспешили утешить девушку. По их словам, симпатия к девушкам и юные влюблённости – это всё временно. А вот любимый футболист – это навсегда. Поэтому если _lilwop похожа на любимого футболиста её парня, то это настоящая любовь.

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который тоже огорчил свою девушку. Всё потому что он не умеет нормально будить по утрам – подробности здесь.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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