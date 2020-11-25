Девушка хотела узнать, почему с ней встречается парень. Правда её огорчила, но рассмешила пользователей соцсетей

Люди выбирают себе партнёров на основе детских влюблённостей. К таким выводам пришли пользователи соцсетей и начали искать подтверждение своей теории. Но одна девушка узнала больше, чем хотела.

Не так давно в TikTok появился тренд под названием childhoodcrushchallenge, который можно вольно перевести как «моя детская влюблённость». Люди показывают человека, в которого были влюблены, а затем демонстрируют своих нынешних партнёров и радуются. И вот почему.