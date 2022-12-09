9 декабря – День изобретения компьютерной мышки. Вот чем ещё известна эта дата

Международный день борьбы с коррупцией

Сегодня, 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Беларусь, поддерживая и развивая инициативы по борьбе с коррупцией на национальном, региональном и международном уровнях, подписала Конвенцию против коррупции 28 апреля 2004 года. Борьба с коррупцией в Беларуси – одна из важнейших государственных задач. Сегодня в нашей стране создана и функционирует система мер, направленных на искоренение причин и условий, порождающих коррупцию. Вопросам борьбы с коррупцией уделяется большое внимание со стороны Президента и правительства.

Максим Богданович, белорусский поэт, прозаик и публицист, родился в Минске 9 декабря 1891 года. Звезда Максима Богдановича – одна из самых ярких звезд на поэтическом небосклоне Беларуси. Во всем, к чему бы ни обращался поэт, он стремился найти свой собственный путь, свою дорогу, открыть свое творческое «я», определить свою меру прекрасного. Поэзия Максима Богдановича вошла в духовную сокровищницу белорусского народа. Многочисленные произведения поэта положены на музыку белорусскими композиторами. Некоторые из них – «Зорка Венера» и «Слуцкие ткачихи» – стали, по сути, народными песнями.

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Сегодня существует два вида компьютерных мышей: механические и оптические. Манипулятор существенно изменился и входит в комплектацию всех компьютерных устройств. Ярким изменением является «купирование хвостика». Поражает и дизайн современных аксессуаров. Они производятся в виде самых разных предметов. И разработки по усовершенствованию этого гаджета продолжаются. Например, в Японии разработали мышь, которая может определить уровень стресса. Устройство оснащено специальными измерителями пульса и потливости ладоней, а также датчиками микроклимата окружающей среды.

9 декабря 1842 года, 180 лет назад, в Англии была выпущена первая рождественская открытка. Первой открыткой, сделанной на продажу, считается карточка, которую чиновник сэр Генри Коул заказал художнику Джону Хорсли (так как не успевал написать поздравительные письма всем друзьям). Открытку напечатали литографским способом; на ней художник изобразил семью Генри, сидящую за рождественским столом, с надписью «Веселого Рождества и счастливого Нового года!». Оставшиеся открытки были распроданы всем желающим, причем разошлись они очень быстро. Это натолкнуло чиновника на мысль, что подобные открытки могут принести неплохой доход. Так новогодние открытки вошли в моду. Безусловно, в современном мире отправка открыток устарела, в основном все отправляют поздравления по электронной почте или поздравляют друг друга по телефону. Но согласитесь, нет ничего ценнее, чем сердечные пожелания на рождественской открытке, особенно ручной работы.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!