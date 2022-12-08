8 декабря – День Великого Незнания. Вот чем ещё известна эта дата

День художника

8 декабря во всем мире отмечают международный праздник – День художника. Представители этой творческой профессии имеют богатое воображение и фантазию, а также наблюдательность и художественный вкус, глубокую интуицию, позволяющую проникать в самую суть явлений. Кстати, проведенные в Лондоне исследования показали, что красивые полотна обладают способностью положительно воздействовать на человеческую психику. Было научно доказано, что созерцание признанных шедевров живописи вызывает у человека реакцию, схожую с той, которая возникает вблизи любимого человека. День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

8 декабря 1991 года Беларусь, Россия и Украина подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как «Беловежское соглашение». В документе была подтверждена приверженность принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других международных обязательств. В Соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается.

В США 8 декабря отмечают необычный для этой страны гастрономический праздник – Национальный день сала. Создали этот праздник, чтобы показать, как можно использовать сало, а также проинформировать людей о том, почему сало считается лучшим вариантом жира, чем масло или маргарин. На самом деле, сало полезно, если есть его по 20-30 граммов в день. Оно заряжает организм энергией, насыщает витаминами и полезными микроэлементами. В частности, в сале есть витамины жирорастворимого типа, среди которых А, D, Е; незаменимые аминокислоты, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты; микроэлементы (цинк, натрий, кальций и селен). Но мы об этом знаем гораздо лучше американцев.

Интересный праздник отмечают 8 декабря – День Великого Незнания. Как часто мы говорим с вами «не знаю»? На самом деле в мире столько вопросов, на которые мы просто не можем ответить, вроде: «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?», «Почему люди не летают?», «Что там, с обратной стороны Луны?» Согласитесь, если бы мы могли знать ответы на все вопросы, то было бы неинтересно жить. Кстати, и общаться со знающим человеком поэтому становится приятнее. Особенно, если тебе рассказывают какие-нибудь вещи, о которых ты даже и не задумывался, но тебе при этом интересно. Как отметить данный праздник? Можно прочесть какую-нибудь интересную статью в энциклопедии или посмотреть документальный фильм.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!