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«Я защищаю, как мамочка». Сценарист и шоумен Александр Гудков женится

15 апреля 2020 13:07
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Новости России. Российский сценарист и шоумен Александр Гудков собирается пожениться. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак. 

«Да, влюблён. Жёстко! У меня есть отношения. Я сделаю всё для того, чтобы человеку было хорошо, и я защищаю, как мамочка, как кукушка-наседка этого человека», – ответил Гудков на настойчивый вопрос Собчак. 

«Я защищаю, как мамочка». Сценарист и шоумен Александр Гудков женится -1

Фото: instagram.com/gudokgudok 

Шоумен пояснил, что он уже сделал предложение своей возлюбленной примерно полгода назад. Также сценарист добавил, что их обручальные кольца ровные – «без всего». Когда будет свадьба, Гудков не уточнил. 

Напомним, Александр Владимирович пишет сценарии для шоу Ивана Урганта и «Comedy Woman». Ранее Гудков ничего не рассказывал о своей жизни. 

Кстати, о своей жизни не любит рассказывать и звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт.

Но недавно стало известно, что актёр скоро станет отцом  – здесь подробнее

# Звезды # Ксения Собчак # Дмитрий Шепелев # Видеофакт

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