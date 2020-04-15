«Я защищаю, как мамочка». Сценарист и шоумен Александр Гудков женится

«Да, влюблён. Жёстко! У меня есть отношения. Я сделаю всё для того, чтобы человеку было хорошо, и я защищаю, как мамочка, как кукушка-наседка этого человека», – ответил Гудков на настойчивый вопрос Собчак.

Новости России. Российский сценарист и шоумен Александр Гудков собирается пожениться. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

Фото: instagram.com/gudokgudok

Шоумен пояснил, что он уже сделал предложение своей возлюбленной примерно полгода назад. Также сценарист добавил, что их обручальные кольца ровные – «без всего». Когда будет свадьба, Гудков не уточнил.

Напомним, Александр Владимирович пишет сценарии для шоу Ивана Урганта и «Comedy Woman». Ранее Гудков ничего не рассказывал о своей жизни.

Кстати, о своей жизни не любит рассказывать и звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт.