Минус 84 кг. Максим Фадеев рассказал о стремительном похудении

«Был – 196 кг 700 гр, стал – 112 кг! Осталось убрать ещё 20-30кг, и будет ок», – написал на своей странице в Instagram композитор.

Фадеев не уточнил, за какой срок ему удалось достичь таких впечатляющих результатов. Два года назад композитор заявил, что смог сбросить 42 кг. Также он обещал, что когда закончит худеть – сбреет бороду.

Пользователи по-разному отнеслись к известию. Кто-то сказал, что продюсеру вовсе и не нужно худеть, ведь он утратит частичку своего шарма. Другие пользователи сказали, что в этом нет ничего особенного.

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