Минус 84 кг. Максим Фадеев рассказал о стремительном похудении

Новости России. Российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что ему удалось серьёзно похудеть.
«Был – 196 кг 700 гр, стал – 112 кг! Осталось убрать ещё 20-30кг, и будет ок», – написал на своей странице в Instagram композитор.
Новости России. Российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что ему удалось серьёзно похудеть.
«Был – 196 кг 700 гр, стал – 112 кг! Осталось убрать ещё 20-30кг, и будет ок», – написал на своей странице в Instagram композитор.
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Фадеев не уточнил, за какой срок ему удалось достичь таких впечатляющих результатов. Два года назад композитор заявил, что смог сбросить 42 кг. Также он обещал, что когда закончит худеть – сбреет бороду.
Пользователи по-разному отнеслись к известию. Кто-то сказал, что продюсеру вовсе и не нужно худеть, ведь он утратит частичку своего шарма. Другие пользователи сказали, что в этом нет ничего особенного.
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