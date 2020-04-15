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Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт

15 апреля 2020 10:31
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Мой дом – моя крепость. Это выражение можно слышать достаточно часто. Многие люди прилагают огромные усилия, чтобы обзавестись собственным домом. Это может быть небольшая квартирка или огромный коттедж. 

Впрочем, покупка своего жилья это ещё только полдела или три четверти. Необходимо обустроить дом так, чтобы в нём было приятно находиться. Нужно сделать ремонт, купить красивую мебель, бытовую технику, компьютер и так далее. 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты 

Когда всё это завершено, обладатели комфортного жилища любят показать получившийся результат. Другим людям остаётся только порадоваться за счастливчиков и взять некоторые идеи себе на заметку. 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-1

Фото: reddit.com/user/caspiy 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-3

Фото: reddit.com/user/Flamelab 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-5

Фото: reddit.com/user/Skelator555 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-7

Фото: reddit.com/user/Premraj00 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-9

Фото: reddit.com/user/HeresW0nderwall 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-11

Фото: reddit.com/user/HugeUtsch 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт-13

Фото: reddit.com/user/sacrecoeur1206 

Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий квартир, где во главу угла был поставлен минимализм.

Посмотреть на красивые комнаты без излишеств можно здесь

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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