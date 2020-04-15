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Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения

15 апреля 2020 10:10
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Новости России. 15 апреля Алла Пугачёва празднует своё 71-летие. Её супруг Максим Галкин показал, как семья поздравляет Примадонну. 

«С днём рождения, любимая!» – написал шоумен в своём Instagram-аккаунте, поделившись роликом. 

Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

На кадрах очень серьёзные Лиза и Гарри с цветами за спинами ждут появления мамы. Едва она показалась – дети начали читать стихотворения, а потом вручили растроганной Алле Борисовне букеты. 

Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Потом ребята поторопили маму, чтобы она задувала свечи, и похвастались, что сами делали торт. Не обошлось и без праздничной песни «С днём рождения тебя!». 

Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Пользователи соцсетей расчувствовались не меньше Пугачёвой. Они пожелали певице всего самого лучшего и отметили, что у артистки замечательная семья. 

Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения-10

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Кстати, недавно мы рассказывали о пяти мужьях Аллы Борисовны.

Редкие фотографии Пугачёвой с супругами смотрите здесь

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