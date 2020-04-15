Довели до слёз. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения

Новости России. 15 апреля Алла Пугачёва празднует своё 71-летие. Её супруг Максим Галкин показал, как семья поздравляет Примадонну. «С днём рождения, любимая!» – написал шоумен в своём Instagram-аккаунте, поделившись роликом.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На кадрах очень серьёзные Лиза и Гарри с цветами за спинами ждут появления мамы. Едва она показалась – дети начали читать стихотворения, а потом вручили растроганной Алле Борисовне букеты.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Потом ребята поторопили маму, чтобы она задувала свечи, и похвастались, что сами делали торт. Не обошлось и без праздничной песни «С днём рождения тебя!».

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пользователи соцсетей расчувствовались не меньше Пугачёвой. Они пожелали певице всего самого лучшего и отметили, что у артистки замечательная семья.

Фото: instagram.com/maxgalkinru