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Галина Польских госпитализирована в одну из подмосковных клиник

20 августа 2018 08:43
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Новости России. Галина Польских была госпитализирована. Причиной этого стала аллергия.  

Как сообщает Telegram-канал «112», актрису театра и кино ужалила оса. У народной артистки началась сильная аллергическая реакция: появились трудности с дыханием, слабость и сыпь. Польских уже оказали помощь в одной из подмосковных клиник.  

По сведениям «МК», аллергия была вызвана не укусом насекомого, а фруктом. Галина Александровна отдыхала у себя на даче. В определённый момент женщине стало плохо, и она поехала в ближайшую клинику.  

Врачи оказали артистке необходимую помощь, дали рекомендации по дальнейшему лечению и отпустили. Услышав, что виной её самочувствию является аллергия, Польских вспомнила про съеденные накануне киви.  

Сейчас актрису здоровье не беспокоит, несколько дней она планирует провести на даче.  

Свою актёрскую карьеру Галина Польских начала с роли семиклассницы Тани Сабанеевой в фильме «Дикая собака динго», которая сразу принесла артистке успех. Польских также известна своими ролями в множестве фильмов, среди которых «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам».  

На прошлой неделе в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили актёра Евгения Леонова-Гладышева.  

У мужчины было внутримозговое кровоизлияние – подробнее здесь.  

# Звезды # Галина Польских

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