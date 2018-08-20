Галина Польских госпитализирована в одну из подмосковных клиник

Новости России. Галина Польских была госпитализирована. Причиной этого стала аллергия.

Как сообщает Telegram-канал «112», актрису театра и кино ужалила оса. У народной артистки началась сильная аллергическая реакция: появились трудности с дыханием, слабость и сыпь. Польских уже оказали помощь в одной из подмосковных клиник.

По сведениям «МК», аллергия была вызвана не укусом насекомого, а фруктом. Галина Александровна отдыхала у себя на даче. В определённый момент женщине стало плохо, и она поехала в ближайшую клинику.

Врачи оказали артистке необходимую помощь, дали рекомендации по дальнейшему лечению и отпустили. Услышав, что виной её самочувствию является аллергия, Польских вспомнила про съеденные накануне киви.

Сейчас актрису здоровье не беспокоит, несколько дней она планирует провести на даче.

Свою актёрскую карьеру Галина Польских начала с роли семиклассницы Тани Сабанеевой в фильме «Дикая собака динго», которая сразу принесла артистке успех. Польских также известна своими ролями в множестве фильмов, среди которых «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам».

На прошлой неделе в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили актёра Евгения Леонова-Гладышева.