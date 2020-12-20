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Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки

20 декабря 2020 15:14
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Девушка решила испытать удачу и попытаться обменять заколку на дом. Потребовалось 25 сделок, чтобы цель можно было считать достигнутой.

Как сообщает Daily Mail, 26 мая 2020 года 29- летняя Деми Скиппер решила воплотить в реальность историю о том, что при помощи умелого обмена можно получить что-то невероятно ценное, начиная с практически бесполезной вещи.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -1

Фото: instagram.com/trademeproject 

Итак, Деми выбрала для начала обмена заколку-невидимку. В тот же день девушка обменяла её на серёжки стоимостью от нескольких центов до 10 долларов. Затем в течение нескольких дней произошёл ещё ряд сделок: серьги – 4 бокала – пылесос – сноуборд – Apple TV 4K.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -4

Фото: instagram.com/trademeproject 

К этому моменту пользователи соцсетей уже просто не могли поверить, что Скиппер на самом деле обменивается. Многие начали предполагать, что девушка доплачивает или что она просто покупает эти вещи. В качестве доказательства Деми стала публиковать видеоролики, на которых показывала, как идут торги.

Далее последовали следующие сделки: Apple TV 4K – наушники с шумоподавлением Bose – комплект Xbox One – MacBook Pro 2011. Стоимость последнего оценивалась в 320-400 долларов. Для следующего выгодного обмена потребовалась почти неделя, но Деми смогла получить дорогой фотоаппарат, который затем обменяла на дизайнерскую обувь.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -7

Фото: instagram.com/trademeproject 

К первому августа через руки девушки прошло ещё две пары дизайнерской обуви, смартфон, автомобиль, электроскейтборд. Итогом стал более новый и дорогой ноутбук, который через две недели удалось обменять на электровелосипед.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -10

Фото: instagram.com/trademeproject 

Далее обмен стал ещё более внушительным, теперь девушка торговалась за дорогие украшения и автомобили.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -13

Фото: instagram.com/trademeproject 

Наконец, к середине октября Скиппер стала владелицей Mustang 2006 года с пробегом 204 тысячи миль. К концу ноября девушка обменяла его на Jeep Patriot 2011 года с пробегом 145 тысяч миль и дом на колёсах.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -16

Фото: instagram.com/trademeproject 

Счастливая Деми заявила, что она достигла промежуточной цели – получила дом. Но девушка намерена продолжать обмен и надеется, что однажды получит настоящую недвижимость. А пока что ищет того, кого захочет поменяться на её машину с домом на колёсах. Новой сделки не было уже около месяца.

Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки -19

Фото: instagram.com/trademeproject 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, у которого тоже весьма необычное хобби. Мужчина защитил 35 дипломов и не намерен останавливаться – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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