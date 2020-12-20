Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки
Девушка решила испытать удачу и попытаться обменять заколку на дом. Потребовалось 25 сделок, чтобы цель можно было считать достигнутой.
Как сообщает Daily Mail, 26 мая 2020 года 29- летняя Деми Скиппер решила воплотить в реальность историю о том, что при помощи умелого обмена можно получить что-то невероятно ценное, начиная с практически бесполезной вещи.
Фото: instagram.com/trademeproject
Итак, Деми выбрала для начала обмена заколку-невидимку. В тот же день девушка обменяла её на серёжки стоимостью от нескольких центов до 10 долларов. Затем в течение нескольких дней произошёл ещё ряд сделок: серьги – 4 бокала – пылесос – сноуборд – Apple TV 4K.
Фото: instagram.com/trademeproject
К этому моменту пользователи соцсетей уже просто не могли поверить, что Скиппер на самом деле обменивается. Многие начали предполагать, что девушка доплачивает или что она просто покупает эти вещи. В качестве доказательства Деми стала публиковать видеоролики, на которых показывала, как идут торги.
Далее последовали следующие сделки: Apple TV 4K – наушники с шумоподавлением Bose – комплект Xbox One – MacBook Pro 2011. Стоимость последнего оценивалась в 320-400 долларов. Для следующего выгодного обмена потребовалась почти неделя, но Деми смогла получить дорогой фотоаппарат, который затем обменяла на дизайнерскую обувь.
Фото: instagram.com/trademeproject
К первому августа через руки девушки прошло ещё две пары дизайнерской обуви, смартфон, автомобиль, электроскейтборд. Итогом стал более новый и дорогой ноутбук, который через две недели удалось обменять на электровелосипед.
Фото: instagram.com/trademeproject
Далее обмен стал ещё более внушительным, теперь девушка торговалась за дорогие украшения и автомобили.
Фото: instagram.com/trademeproject
Наконец, к середине октября Скиппер стала владелицей Mustang 2006 года с пробегом 204 тысячи миль. К концу ноября девушка обменяла его на Jeep Patriot 2011 года с пробегом 145 тысяч миль и дом на колёсах.
Фото: instagram.com/trademeproject
Счастливая Деми заявила, что она достигла промежуточной цели – получила дом. Но девушка намерена продолжать обмен и надеется, что однажды получит настоящую недвижимость. А пока что ищет того, кого захочет поменяться на её машину с домом на колёсах. Новой сделки не было уже около месяца.
Фото: instagram.com/trademeproject
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