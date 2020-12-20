Это похоже на сказку. Девушка получила собственный дом всего лишь при помощи заколки

Как сообщает Daily Mail, 26 мая 2020 года 29- летняя Деми Скиппер решила воплотить в реальность историю о том, что при помощи умелого обмена можно получить что-то невероятно ценное, начиная с практически бесполезной вещи.

Девушка решила испытать удачу и попытаться обменять заколку на дом. Потребовалось 25 сделок, чтобы цель можно было считать достигнутой.

Итак, Деми выбрала для начала обмена заколку-невидимку. В тот же день девушка обменяла её на серёжки стоимостью от нескольких центов до 10 долларов. Затем в течение нескольких дней произошёл ещё ряд сделок: серьги – 4 бокала – пылесос – сноуборд – Apple TV 4K.

К этому моменту пользователи соцсетей уже просто не могли поверить, что Скиппер на самом деле обменивается. Многие начали предполагать, что девушка доплачивает или что она просто покупает эти вещи. В качестве доказательства Деми стала публиковать видеоролики, на которых показывала, как идут торги.

Далее последовали следующие сделки: Apple TV 4K – наушники с шумоподавлением Bose – комплект Xbox One – MacBook Pro 2011. Стоимость последнего оценивалась в 320-400 долларов. Для следующего выгодного обмена потребовалась почти неделя, но Деми смогла получить дорогой фотоаппарат, который затем обменяла на дизайнерскую обувь.