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Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка

20 декабря 2020 14:19
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Вскоре после окончания школы девушка пережила очень неприятное событие. Но грубый комментарий помог ей измениться в лучшую сторону.

Как сообщает Daily Star, в детстве и подростковом возрасте Челси Лиа Стоукс не сталкивалась проблемой лишнего веса, но после окончания школы девушка набрала килограммы. Челси не обращала на это внимания, пока однажды какой-то школьник не бросил в её адрес слово «толстая».

Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка -1

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes 

Для Стоукс это стало сильным потрясением, в тот момент девушка ясно поняла, что больше никогда не хочет испытать такие же эмоции. Обида была ещё сильнее из-за того, что дедушка Челси во времена своей молодости занимался бодибилдингом, участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная» и занял третье место.

Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка -4

Фото: Miss England Press Office 

Британка решила, что хочет последовать примеру дедушки. Стоукс записалась в тренажёрный зал и начала активно заниматься. После упорных тренировок девушка заметно похудела, раньше ей приходилось носить одежду 16 размера, а теперь ей стал подходить 6.

Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка -7

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes 

На этом 24-летняя Челси не остановилась, она открыла свой тренажёрный зал, чтобы другим девушкам никогда не пришлось проходить через то же унижение, которое пришлось испытать ей.

Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка -10

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes 

Также Стоукс решила поучаствовать в конкурсах красоты. Британка получила звание «Мисс Популярность Ливерпуля», а также стала финалисткой конкурса «Мисс Англия». И теперь дедушка гордится своей внучкой. 

Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка -13

Фото: Miss England Press Office 

Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которую в детстве одноклассники дразнили из-за полноты. Теперь она выигрывает конкурсы красоты – здесь подробности.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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