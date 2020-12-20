Подросток оскорбил девушку из-за лишнего веса. Но парень не знал, кем был её дедушка

Вскоре после окончания школы девушка пережила очень неприятное событие. Но грубый комментарий помог ей измениться в лучшую сторону. Как сообщает Daily Star, в детстве и подростковом возрасте Челси Лиа Стоукс не сталкивалась проблемой лишнего веса, но после окончания школы девушка набрала килограммы. Челси не обращала на это внимания, пока однажды какой-то школьник не бросил в её адрес слово «толстая».

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes

Для Стоукс это стало сильным потрясением, в тот момент девушка ясно поняла, что больше никогда не хочет испытать такие же эмоции. Обида была ещё сильнее из-за того, что дедушка Челси во времена своей молодости занимался бодибилдингом, участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная» и занял третье место.

Фото: Miss England Press Office

Британка решила, что хочет последовать примеру дедушки. Стоукс записалась в тренажёрный зал и начала активно заниматься. После упорных тренировок девушка заметно похудела, раньше ей приходилось носить одежду 16 размера, а теперь ей стал подходить 6.

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes

На этом 24-летняя Челси не остановилась, она открыла свой тренажёрный зал, чтобы другим девушкам никогда не пришлось проходить через то же унижение, которое пришлось испытать ей.

Фото: instagram.com/ptchelsealeastokes

Также Стоукс решила поучаствовать в конкурсах красоты. Британка получила звание «Мисс Популярность Ливерпуля», а также стала финалисткой конкурса «Мисс Англия». И теперь дедушка гордится своей внучкой.

Фото: Miss England Press Office