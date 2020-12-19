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Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями

19 декабря 2020 11:49
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Приближаются новогодние праздники и совсем скоро люди вновь соберутся большими семьями, чтобы провести это время вместе. Наверняка кому-нибудь захочется взять фотоальбомы и посмотреть на старые семейные фотографии.

Многим людям очень интересно смотреть на снимки своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и так далее. Ведь большинство не видело их в том возрасте, когда они находились в самом расцвете сил. И порой можно поразиться тому, насколько красивыми они были. Поэтому дети и внуки этих людей с удовольствием и гордостью показывают фотографии своих юных родственниц.

«Моя 30-летняя прабабушка была подружкой невесты в 1917 году»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -1

Фото: reddit.com/user/Kitter-Katter

«1959 год. Моя бабушка по отцовской линии, Вильма Торрес Карраско, 18 лет, была коронована как «Королева весны» в своей средней школе в Уанкавелика, Перу»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -4

Фото: reddit.com/user/ajicitoamarillo

«Моя 22-летняя мама, 1962 год»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -7

Фото: reddit.com/user/explikator

«Моя мама в 1968 году»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -10

Фото: reddit.com/user/thewingedpainter

«Моя прекрасная бабушка, начало 1940-х»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -13

Фото: reddit.com/user/barbara84live

«Моя бабушка в кибуце в Израиле в начале 1940-х»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -16

Фото: reddit.com/user/Avivbjj1995

«Моя бабушка, «Мисс Латинская Америка 1957».

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями -19

Фото: reddit.com/user/invaderzimm95

Кстати, очень молодо выглядящие красивые мамы сейчас тоже существуют. И дочери этих женщин опасаются, что мамы могут увести у них парней (здесь подробнее).

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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