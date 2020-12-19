Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями
Приближаются новогодние праздники и совсем скоро люди вновь соберутся большими семьями, чтобы провести это время вместе. Наверняка кому-нибудь захочется взять фотоальбомы и посмотреть на старые семейные фотографии.
Многим людям очень интересно смотреть на снимки своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и так далее. Ведь большинство не видело их в том возрасте, когда они находились в самом расцвете сил. И порой можно поразиться тому, насколько красивыми они были. Поэтому дети и внуки этих людей с удовольствием и гордостью показывают фотографии своих юных родственниц.
«Моя 30-летняя прабабушка была подружкой невесты в 1917 году»,
Фото: reddit.com/user/Kitter-Katter
«1959 год. Моя бабушка по отцовской линии, Вильма Торрес Карраско, 18 лет, была коронована как «Королева весны» в своей средней школе в Уанкавелика, Перу»,
Фото: reddit.com/user/ajicitoamarillo
«Моя 22-летняя мама, 1962 год»,
Фото: reddit.com/user/explikator
Фото: reddit.com/user/thewingedpainter
«Моя прекрасная бабушка, начало 1940-х»,
Фото: reddit.com/user/barbara84live
«Моя бабушка в кибуце в Израиле в начале 1940-х»,
Фото: reddit.com/user/Avivbjj1995
«Моя бабушка, «Мисс Латинская Америка 1957».
Фото: reddit.com/user/invaderzimm95
Кстати, очень молодо выглядящие красивые мамы сейчас тоже существуют. И дочери этих женщин опасаются, что мамы могут увести у них парней (здесь подробнее).