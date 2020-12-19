Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями

Приближаются новогодние праздники и совсем скоро люди вновь соберутся большими семьями, чтобы провести это время вместе. Наверняка кому-нибудь захочется взять фотоальбомы и посмотреть на старые семейные фотографии.

Многим людям очень интересно смотреть на снимки своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и так далее. Ведь большинство не видело их в том возрасте, когда они находились в самом расцвете сил. И порой можно поразиться тому, насколько красивыми они были. Поэтому дети и внуки этих людей с удовольствием и гордостью показывают фотографии своих юных родственниц.

«Моя 30-летняя прабабушка была подружкой невесты в 1917 году»,