Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о расставании

Новости США. Актеры Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о своем расставании после восьми лет брака. После многочисленных звездных разводов, многие называли эту пару одной из самых крепких в Голливуде.

Новости о расставании появились на страницах актеров в их социальных сетях. В сообщениях было сказано о том, что несмотря ни на что уважение между ними никуда не пропало и что ради их общего четырехлетнего сына Джека хотелось бы сохранить эту ситуацию максимально приватной.

Крис Пратт, актер:

Нам грустно объявлять, что мы решили официально расстаться. Мы долгое время старались, и сейчас мы действительно расстроены. У нашего сына есть оба родителя, которые его очень любят. Ради него мы хотим, чтобы эта ситуацию была как можно более приватной. Мы все еще любим друг друга. И мы всегда будем ценить время, проведенное вместе, и по-прежнему будем глубоко уважать друг друга. Крис Пратт и Анна Фэрис.