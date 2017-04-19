«Интересно увидеть все своими глазами». Красоты Космоса на фотографиях астрономов-любителей

Минск на фотографиях космонавта Олега Новицкого такой далекий и такой родной. В День космонавтики наш соотечественник поздравил всех землян с праздником и организовал в социальной сети прямую трансляцию. Космонавт отвечал на вопросы, которые люди ему задавали накануне. А минчане в свою очередь передали земляку свой привет.

У Минского планетария Дворца детей и молодежи в День космонавтики собрались самые преданные поклонники звездного неба. Среди них – Андрей Шохан, который не один год занимается астрофотографией и объясняет на пальцах всем желающим, как устроен космос. Своими наблюдениями он также поделился с тем, кто видит его открытым. Олегу Новицкому Андрей отправил несколько своих звездных снимков.

Андрей Шохан, сотрудник Минского планетария, астроном-любитель:

Лично с ним мы виделись. В 2013 году он приезжал в наш планетарий, рассказывал про свою космическую жизнь после первого полета. Мы там тоже немножко знакомились, но вряд ли он меня помним. Хотя буквально совсем недавно, несколько месяцев назад, мы были у него на родине, в городе Червень, встречались с его мамой, делали множество красивых астрономических снимков около его дома, ночных, с Юпитером, Венерой над его домом. Эти снимки мы через жену Юлию Новицкую передали на борт МКС. Олег их, вроде, посмотрел и остался очень доволен, ему было приятно.

За последние годы технология съемки звездных объектов и обработки фотографии шагнула вперед в космическом масштабе. То, что раньше было доступно обсерваториям, сейчас можно достичь скромными средствами любителей астрономии. Минчанам Виталию Хацуку и Андрею Лейчику тоже есть, чем поделиться. Одно из значимых астрономических событий предыдущего года, которое произошло осенью, осталось запечатленным, хотя увидеть его не было надежд до последнего момента. Виной тому были облака. Но ожидание стоило усилий – полярное сияние небо открыло буквально на несколько мгновений. Этот ролик в интернете посмотрело свыше 55 тысяч человек.

Как признаются астрономы-романтики, погода почти всегда им благоволит и позволяет взглянуть на звездное небо с самой благоприятной стороны. Виталий Хацук, астроном-любитель:

Особенно, как это было в прошлом году в августе метеорный поток Персеиды, когда мы поехали смотреть еще до его максимума, уже никто не ждал погоды. И вдруг в его максимуме прояснилась погода. Либо наоборот: сегодня будет метеорный поток, а в этот день полная Луна.

Андрей Лейчик, астроном-любитель:

Часть объектов очень хорошо наблюдается из Минска. В частности, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Они наблюдаются невооруженным глазом с далеких времен. И не составляет никакого труда наблюдать их в виде ярких звезд на небе. Виталий Хацук, астроном-любитель:

Больше всего люди удивляются, когда видят на фотографиях Млечный путь, такой широкой полосой, и спрашивают: «Это где так? В горы надо ехать? А мы говорим: «Нет, достаточно просто выехать за город и это уже многое видно». Тем более, что, например, тот же Юпитер с его полосками-спутниками виден даже из Минска, не надо выезжать и за город. Желание привлечь к этим наблюдениям как можно больше внимания – вот цель, которую ставят перед собой астрономически удачливые минчане. Виталий Хацук, астроном-любитель:

Когда у меня спрашивают, почему мы ездим смотреть, если можно посмотреть фотографии НАСА в интернете, я обычно отвечаю: «Ты же едешь на море посмотреть закаты своими глазами? Вот и нам интересно посмотреть все это своими глазами». Мало кто знает, что на Луне цветной грунт – это хорошо видно на снимке астроромантиков.

А эти снимки принадлежат объективу других минчан – астрофотографам Юрию Горячко, Константину Морозову и Михаилу Абгаряну. Фотографии белорусов вошли в издание Кембриджского университета «Снять Луну» – книгу, посвященную астрономической фотосъемке нашего спутника разными способами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юрий Горячко, астроном-любитель:

У Луны калиптическая орбита. А по законам Кеплера следует, что скорость движения будет немного разная. Когда Луна ближе к Земле, она быстрее движется, когда дальше – медленнее. Из-за того, что скорость меняется, Луна иногда немного поворачивается одной стороной, иногда другой. Вот это явление мы используем для получения стереоснимка. То есть не мы перемещали камеру из одной точки в другую, а сама Луна немного повернулась. Им удалось заснять высотные облака на Марсе, запечатлеть днем потрясающие кадры Меркурия и Венеры, а снимок Солнца со случайно пролетавшим мимо журавлем выставлялся в Гринвичской обсерватории.