«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка
Новости России. Популярный российский актёр Данила Козловский прокомментировал расставание с актрисой и продюсером Ольгой Зуевой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман.
«Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, и это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Я бы даже сказал гадко. Она этого не заслуживает», – коротко ответил Козловский.
Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой
Фото: instagram.com/_olyazueva
О других деталях актёр предпочёл умолчать. Артист добавил, что он довольно эгоистичный человек, но их общего ребёнка Оду Валентину очень любит. По словам Козловского, он летает в США, где сейчас живёт девочка с мамой, при любой возможности.
Фото: instagram.com/danilakozlovsky
Напомним, пара состояла в отношениях с 2015 года. Все это время у них возникали трудности из-за необходимости совмещать работу и личную жизнь. Зуева живёт и работает в США, а Козловский регулярно снимается в российских фильмах, из-за чего он был вынужден оставлять свою избранницу.
Фото: instagram.com/_olyazueva
Однако пара всё равно с удовольствием проводила время вместе, и в марте 2020 года у них родилась дочь – здесь подробнее.