«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка

Новости России. Популярный российский актёр Данила Козловский прокомментировал расставание с актрисой и продюсером Ольгой Зуевой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман.

«Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, и это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Я бы даже сказал гадко. Она этого не заслуживает», – коротко ответил Козловский.

Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой