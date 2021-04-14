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«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка

14 апреля 2021 14:53
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Новости России. Популярный российский актёр Данила Козловский прокомментировал расставание с актрисой и продюсером Ольгой Зуевой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. 

«Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, и это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. Я бы даже сказал гадко. Она этого не заслуживает», – коротко ответил Козловский. 

Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой 

«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка-1

Фото: instagram.com/_olyazueva 

О других деталях актёр предпочёл умолчать. Артист добавил, что он довольно эгоистичный человек, но их общего ребёнка Оду Валентину очень любит. По словам Козловского, он летает в США, где сейчас живёт девочка с мамой, при любой возможности.  

«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка-4

Фото: instagram.com/danilakozlovsky 

Напомним, пара состояла в отношениях с 2015 года. Все это время у них возникали трудности из-за необходимости совмещать работу и личную жизнь. Зуева живёт и работает в США, а Козловский регулярно снимается в российских фильмах, из-за чего он был вынужден оставлять свою избранницу.   

«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка-7

Фото: instagram.com/_olyazueva   

Однако пара всё равно с удовольствием проводила время вместе, и в марте 2020 года у них родилась дочь – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Данила Козловский # Ольга Зуева # Ирина Шихман

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