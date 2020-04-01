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«Я поражалась, как так можно жить». Рената Литвинова рассказала историю о Владимире Познере

01 апреля 2020 16:28
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Новости России. Рената Литвинова в день рождения Владимира Познера рассказала о нем.  

Пост-поздравление актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Литвинова вспомнила, как встретила Познера на съемках проекта, и журналист особенно впечатлил ее.  

«Я поражалась, как так можно жить». Рената Литвинова рассказала историю о Владимире Познере-1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова:
Я встретила Владимира Владимировича Познера, когда снимала его для проекта «время настоящее» – он прибыл на крышу (место съемки) ранним утром, попросил виски, закурил сигару – он был влюблён в тот период, не спал всю ночь и через час уснул прямо на съемке в кресле – на минуту! – выл ветер, я стояла рядом с ним и поражалась, как так можно жить!

«Я поражалась, как так можно жить». Рената Литвинова рассказала историю о Владимире Познере-4

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса также посвятила имениннику несколько теплых слов.

Рената Литвинова:
Вы меня восхищали и поражали и всегда по-разному, дорогой ВВ – доверчивый, мудрец и одновременно просчитанный, и когда-то в ком-то разочарованный, агностик, атеист, красавец, Мастер, игрок в большой теннис, покер, ценитель красивых женщин, знаток вин помимо слухов и загадочных репутаций – словом, Фигура.

«Я поражалась, как так можно жить». Рената Литвинова рассказала историю о Владимире Познере-7

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Остальные пожелания Рената Литвинова пообещала сказать лично.  

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# Звезды # калейдоскоп # Владимир Познер # Рената Литвинова

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