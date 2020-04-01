«Я поражалась, как так можно жить». Рената Литвинова рассказала историю о Владимире Познере

Пост-поздравление актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Литвинова вспомнила, как встретила Познера на съемках проекта, и журналист особенно впечатлил ее.

Рената Литвинова:

Я встретила Владимира Владимировича Познера, когда снимала его для проекта «время настоящее» – он прибыл на крышу (место съемки) ранним утром, попросил виски, закурил сигару – он был влюблён в тот период, не спал всю ночь и через час уснул прямо на съемке в кресле – на минуту! – выл ветер, я стояла рядом с ним и поражалась, как так можно жить!