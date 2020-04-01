Дарья Домрачева рассказала, как сдала тест на коронавирус и как проводит время в самоизоляции

Новости Беларуси. Дарья Домрачева рассказала, как проводит время во время самоизоляции и дала несколько советов своим подписчикам.

Тематический пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Дарья отметила, что после окончания биатлонного сезона и возвращения из Финляндии в Минск семья сдала тест на коронавирус в аэропорту.

Дарья Домрачева:

Получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.

Спортсменка призналась, что старается выбираться в людные места не часто и лишь по серьезной необходимости, используя маски-респираторы.