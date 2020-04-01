Дарья Домрачева рассказала, как сдала тест на коронавирус и как проводит время в самоизоляции

Новости Беларуси. Дарья Домрачева рассказала, как проводит время во время самоизоляции и дала несколько советов своим подписчикам.
Тематический пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Дарья отметила, что после окончания биатлонного сезона и возвращения из Финляндии в Минск семья сдала тест на коронавирус в аэропорту.
Дарья Домрачева:
Получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.
Спортсменка призналась, что старается выбираться в людные места не часто и лишь по серьезной необходимости, используя маски-респираторы.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Часто моем руки с мылом и используем антисептики – делаем все те элементарные вещи, к которым как профессиональные спортсмены давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций. Хоть мы уже и не выступаем на этапах Кубка мира, но привычка соблюдать эти простые правила личной гигиены, думаю, в нас надолго.
Олимпийская чемпионка рассказала, что ее семья старается фокусироваться на хороших вещах и занимается спортом.
«Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте – стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства – это просто и позаботьтесь о старших близких. Соблюдайте личную гигиену не только по особому случаю, введите это в привычку, тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше», – добавила Дарья Домрачева.
«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой (смотрите здесь).