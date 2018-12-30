«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя

Как сообщает Daily Mail, 99-летняя прабабушка получила рукописное письмо молодого человека, который в 1941 году погиб на войне. Мужчина находился на грузовом корабле, направлявшемся в Великобританию, когда тот был потоплен у побережья Голуэя немецкими подводными лодками.

Жительница Ултшира поняла, что возлюбленный погиб на войне и никогда не ответит на её письмо, в котором она принимала его предложение о браке. Документально смерть мужчины не подтверждена, хотя вероятность того, что он выжил в том столкновении, довольно мала. Британка утверждает, что едва ли её бывший возлюбленный мог выжить, иначе он пришёл бы к ней, ведь он очень её любил.

Женщина решила не оставаться в одиночестве, вышла замуж и родила четверых детей. Когда её муж умер, она вышла замуж ещё раз.

Не так давно морские археологи в 5 километрах под водой обнаружили потерпевший крушение корабль SS Gairsoppa, внутри которого были найдены 700 почти неповреждённых писем. Их подняли со дна и восстановили. После этого начались поиски адресатов и жительница Ултшира, у которой уже семь правнуков, смогла прочитать письмо почти 80 лет спустя.

«Как бы я хотел, чтобы ты была рядом, когда я его открыл. Я плакал от радости. Я ничего не мог с собой поделать. Если бы ты только знала, как я обрадовался, дорогая», – говорится в письме.