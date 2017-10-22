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Письмо с «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

22 октября 2017 13:41
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Новости Великобритании. Письмо с «Титаника» ушло на аукционе за рекордные 126 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты заявляют, что стоимость рукописи нисколько не преувеличена. Ведь у нее статус самого важного послания с этого судна, когда-либо выставляемого на торги.

Письмо с «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму-1

Письмо принадлежало пассажиру первого класса, американскому бизнесмену. Он написал его своей матери в Нью-Йорк всего за сутки до катастрофы, ставшей одной из самых смертоносных в мировой истории.

Рукопись нашли в кармане пиджака погибшего мужчины и вручили родственникам. Все это время (с 1912 года, когда произошло крушение), письмо хранили как семейную реликвию.

Письмо с «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму-4

# Аукционы # Фотофакт

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