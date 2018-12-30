«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене.

Фото: instagram.com/biathlonaufschalke

Первыми пришли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, за ними с отрывом в 1,2 секунды финишную черту пересекли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп. На третьем месте Домрачева и Бьорндален, которые отстали от победителей на 24,2 секунды.

Фото: biathlon-aufschalke.de

Особого внимания достоин немец Бенедикт Долль, который слегка притормозил у финиша, чтобы пропустить Уле-Эйнара. Бенедикт завершил гонку четвёртым с отрывом 24,3 секунды, но позволил легенде биатлона красиво закончить, вероятно, последнее выступление в его спортивной карьере. Компаньоном Долля по гонке была Дениз Херрманн.

Фото: instagram.com/benediktdollbiathlon

Несколько часов назад Домрачева прокомментировала выступление белорусско-норвежского дуэта на своей странице в Instagram. «Потрясающий вечер! Отличная борьба! Фантастическая организация Biathlon auf Schalke! Было здорово соревноваться вместе с Уле-Эйнаром! И было очень приятно повидаться со старыми друзьями!», – написала Дарья.

Фото: instagram.com/dadofun

Домрачевой и Бьорндалену было уделено много внимания, ведь не каждый день выдающиеся биатлонисты уходят из спорта. Так что на прощание их попросили сделать круг почёта.

Фото: instagram.com/biathlonaufschalke