«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене.
Фото: instagram.com/biathlonaufschalke
Первыми пришли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, за ними с отрывом в 1,2 секунды финишную черту пересекли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп. На третьем месте Домрачева и Бьорндален, которые отстали от победителей на 24,2 секунды.
Фото: biathlon-aufschalke.de
Особого внимания достоин немец Бенедикт Долль, который слегка притормозил у финиша, чтобы пропустить Уле-Эйнара. Бенедикт завершил гонку четвёртым с отрывом 24,3 секунды, но позволил легенде биатлона красиво закончить, вероятно, последнее выступление в его спортивной карьере. Компаньоном Долля по гонке была Дениз Херрманн.
Фото: instagram.com/benediktdollbiathlon
Несколько часов назад Домрачева прокомментировала выступление белорусско-норвежского дуэта на своей странице в Instagram.
«Потрясающий вечер! Отличная борьба! Фантастическая организация Biathlon auf Schalke! Было здорово соревноваться вместе с Уле-Эйнаром! И было очень приятно повидаться со старыми друзьями!», – написала Дарья.
Фото: instagram.com/dadofun
Домрачевой и Бьорндалену было уделено много внимания, ведь не каждый день выдающиеся биатлонисты уходят из спорта. Так что на прощание их попросили сделать круг почёта.
Фото: instagram.com/biathlonaufschalke
В середине декабря Дарья Домрачева поделилась с подписчиками фотографиями с семейного ужина в Норвегии.
«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов» (подробнее здесь).