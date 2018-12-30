Прямой эфир

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке

30 декабря 2018 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в Рождественской гонке по биатлону в Гельзенкирхене.  

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке-1

Фото: instagram.com/biathlonaufschalke  

Первыми пришли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, за ними с отрывом в 1,2 секунды финишную черту пересекли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп. На третьем месте Домрачева и Бьорндален, которые отстали от победителей на 24,2 секунды.  

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке-4

Фото: biathlon-aufschalke.de  

Особого внимания достоин немец Бенедикт Долль, который слегка притормозил у финиша, чтобы пропустить Уле-Эйнара. Бенедикт завершил гонку четвёртым с отрывом 24,3 секунды, но позволил легенде биатлона красиво закончить, вероятно, последнее выступление в его спортивной карьере. Компаньоном Долля по гонке была Дениз Херрманн.  

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке-7

Фото: instagram.com/benediktdollbiathlon  

Несколько часов назад Домрачева прокомментировала выступление белорусско-норвежского дуэта на своей странице в Instagram.  

«Потрясающий вечер! Отличная борьба! Фантастическая организация Biathlon auf Schalke! Было здорово соревноваться вместе с Уле-Эйнаром! И было очень приятно повидаться со старыми друзьями!», – написала Дарья.  

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке-10

Фото: instagram.com/dadofun  

Домрачевой и Бьорндалену было уделено много внимания, ведь не каждый день выдающиеся биатлонисты уходят из спорта. Так что на прощание их попросили сделать круг почёта.  

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке-13

Фото: instagram.com/biathlonaufschalke  

В середине декабря Дарья Домрачева поделилась с подписчиками фотографиями с семейного ужина в Норвегии.  

«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов» (подробнее здесь).  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Доротея Вирер # Лукас Хофер # Бенедикт Долль # Дениз Херрманн

Другие новости рубрики

Все новости
«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь
29 декабря 2018 13:52

«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

Учёные назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества
29 декабря 2018 09:25

Учёные назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма
28 декабря 2018 17:25

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма