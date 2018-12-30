Тамара Иванютина. История семьи серийных убийц

Человечество знает немало криминальных историй, в которых главными персонажами выступают маньяки, серийные убийцы, всякого рода другие душегубы, жертвами которых становились невинные люди. Но такие случаи, чтобы злодеями оказались члены одной семьи – отец, мать и две дочери – большая редкость. И стала эта история широко известной, прежде всего, по той причине, что одну из дочерей после разоблачения казнили по приговору суда. Её звали Тамара Иванютина. Она была одной из трёх женщин, расстрелянных в СССР в постсталинскую эпоху. О казненной военной преступнице Антонине Макаровой-Гинзбург мы на сайте CTV.BY рассказывали.

Антон и Мария Масленко переехали из российской провинции в Киев. В семье было шестеро детей – три сына и три дочери. Жили они трудно, и потому с детства родители внушали подрастающему поколению мысль о том, что ничего нет главнее в жизни, чем деньги и материальный достаток. И ради этого можно идти на всё. Мы знаем, что две их дочери, Тамара и Нина, хорошо усвоили родительские уроки.

С них и начнем это криминальное чтиво.

Тамара (в замужестве Иванютина). В годы дефицита, когда многие продукты или товары приходилось добывать по блату, самыми нужными людьми были работники торговли или общепита. Тамара пошла работать в торговлю, но желание и попытки заработать «левые» деньги быстро привели её на нары. Женщина из-за неудачи озлобилась на весь белый свет, к тому же после колонии нигде не брали на работу. Она сделала липовую трудовую книжку и в 1986 году устроилась в школьную столовую. Здесь можно было поживиться продуктами, а отходами подкармливать домашнее хозяйство – свиней и курочек. Она мечтала купить «Волгу», которая в то время стоила немалых денег, и для этой цели использовала любые средства. Но Тамаре и здесь мешали «химичить». И она решила устранять препятствия. Сначала умерла загадочной смертью секретарь школьной партийной организации. Потом в марте 1987 года скончалась медсестра, отвечавшая за качество питания в школе. Спустя две недели погибли еще два работника школы и два ученика – первого и пятого классов. Дети надоели Тамаре со своими просьбами дать парочку несъеденных котлет для щенят. У всех жертв – и взрослых, и детей – перед смертью немели ноги, быстро выпадали волосы. Следствие выяснило, что травили людей высокотоксичным раствором таллия. (О нем ниже). Баночку с ядом нашли в квартире Тамары. А во время допросов стало известно, что пользовалась она содержимым этой баночки не в первый раз. Опыт, значит, был у Иванютиной. Первый муж Тамары умер через пару месяцев после свадьбы, оставив вдове свою двухкомнатную квартиру. Второй муж после похода в ЗАГС резко начал жаловаться на недомогание и потерю волос. Его беспокойство о собственном пошатнувшемся здоровье дополнялось пережитым совсем недавно горем – безвременной смертью отца, а в день его похорон и матери. Пустым остался родительский дом с земельным участком на окраине украинской столицы. Понятно, кому должна была в итоге достаться эта недвижимость.

Баночка с раствором таллия «решила» квартирный вопрос и второй дочери из «ядовитого семейства».

Нина (в замужестве Мацибора). Она была старшей сестрой Тамары. Из публикаций о том деле известно, что Нина вышла замуж за мужчину, который был старше её на 25 лет. Прожили они вместе недолго. Прописав в своей киевской квартире молодую жинку, пожилой супруг вскоре заболел и лег в больницу. Жаловался он на тошноту, боли в ногах и почках, слабость. Врачи принялись было лечить «обострившиеся хронические заболевания», но бесполезно. И он был отпущен домой по просьбе заботливой супруги. Протянул 70-летний муж только пару недель. А безутешная вдова осталась в квартире хозяйкой. «Что вы хотите – возраст», – судачили соседи.

Родители Антон Митрофанович и Мария Федоровна Масленко. От них всё и пошло. Отец семейства имел весьма неуживчивый характер. Всегда всем был недоволен, скандалил с соседями. Подстать ему была и супруга. Раньше они мстили окружающим крысиным ядом. Подсыпали всем, кто не нравился. Ходили даже слухи, что Антон Масленко родного своего брата им отравил за то, якобы, что вопреки решению семьи пошел служить в Красную Армию. Но дело было давнее, не докажешь. А в нашей истории доказывать ничего не пришлось. Старики во всех грехах сознались сразу. Они убили таллием соседа по дому, у которого поздно и громко работал телевизор. Когда ездили в Тулу к родне сына, отравили родственницу, у которой остановились. Хозяйка сделала замечание за лужу в туалете. Когда Тамара уже сидела в СИЗО по подозрению в убийствах, угостили соседку блинами, побрызгав их ядом (оперативники не всё нашли). Им было обидно, что у той больше пенсия. Напуганная слухами, обысками и арестом Тамары, пенсионерка бросила угощение кошке, тем самым вынеся животному смертный приговор.

Яд. Таллий относится к тяжелым металлам. Водный раствор таллия (другое название – жидкость Клеричи) применяется в геологии. Попадание в организм высокотоксичного вещества вызывает тяжелое отравление с поражением нервной системы, желудочно-кишечного тракта и почек, приводит к полной потере волос. Раствор «ядовитому семейству» приносила знакомая, которая работала в институте геологии. Женщина не знала истинной цели использования. Просили для борьбы с крысами.

Суд и приговор. Было доказано 40 эпизодов отравления, совершенных семейством. 13 из них имели летальный исход. Тамаре вменили 9 убийств и 20 покушений на убийство. Её приговорили к расстрелу. Сестре Нине предстояло отсидеть 15 лет. Родителям 79-летнему Антону Митрофановичу и 77-летней Марии Федоровне присудили 13 и 10 лет. Они в тюрьме и умерли.

Ваш В.Д.