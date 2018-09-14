«Я никогда не забуду этот день»: Плющенко и Рудковская трогательно поздравили друг друга с годовщиной

«Сегодня двойной праздник Мы обвенчались с Евгением 1 год назад и в этот же день поженились 9 лет назад! Как быстро летит время, но я никогда не забуду этот день – 12 сентября», – написала жена Плющенко.

«Очень красивая пара. И счастливая, приятно на вас смотреть. Я вас люблю»,

В совокупности посвящённые годовщине фотографии собрали более ста тысяч «нравится». Подписчики порадовались за супругов.

Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. Годом ранее Евгений выступал вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном на «Евровидении». Сразу после победы на песенном конкурсе Плющенко сделал Яне предложение.

Не так давно Евгений закончил карьеру, опасаясь получить новые травмы. Всего мужчина перенёс не менее 15 операций, поэтому он оставил взятие новых вершин в фигурном катании на молодёжь и стал больше времени уделять семье.