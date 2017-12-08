Прямой эфир

«Я меняюсь. И мне это нравится»: что публикует в соцсетях финалистка «Новой Фабрики звезд» Зина Куприянович

08 декабря 2017 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 декабря состоится финальное шоу «Новой Фабрики звезд», которая вернулась на экраны через шесть лет после окончания предыдущего сезона.

До финала дошла и белорусская участница – минчанка Зина Куприянович. Она стала самой юной участницей проекта в нынешнем сезоне. В финале Зина будет участвовать в составе группы «Север.17».

«Группа Север.17 – это объединение разных, но дополняющих друг друга позитивных и талантливых ребят! Каждый из них доказал, что достоин быть в финале и бороться за победу в составе группы, которая уже завоевала ваше доверие и любовь!» Так позиционирует себя группа.

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

Голос Зины знаком многим не только благодаря проекту, но и из-за мультфильма «Моана», главную героиню которой озвучивала Куприянович. Зина также принимала участие в детском конкурсе «Новая волна».

За время конкурса Зина не только стала участницей новой группы, но и спела со многими знаменитостями – Нюшей, Валерией, Алексеем Глызиным, Nuteki, Burito, Ани Лорак, Александром Рыбаком.

«Я меняюсь. И мне это нравится»: что публикует в соцсетях финалистка «Новой Фабрики звезд» Зина Куприянович-1

Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd

Вторая участница из Беларуси – Марта Жданюк – до финала не дошла.

Две минчанки участвуют в «Фабрике звезд»: что известно о белорусках

«Я меняюсь. И мне это нравится»: что публикует в соцсетях финалистка «Новой Фабрики звезд» Зина Куприянович-4

Фото: instagram.com/zina_kyprianovich

По словам продюсера Виктора Дробыша, на кастинге проекта было много талантливых исполнителей из Беларуси. Некоторым из них даже пришлось отказать из-за того, что шел перевес в сторону белорусских певцов.

«Дробыш, давай что-то сделаем с географией, потому что как-то это очень однобоко получается» – полное интервью здесь.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем делится белорусская финалистка популярного проекта с подписчиками.

Источник фото: instagram.com/zena__official

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Зинаида Куприянович

Другие новости рубрики

Все новости
Это провал: 6 худших нарядов певицы Пинк
08 декабря 2017 08:01

Это провал: 6 худших нарядов певицы Пинк

Белорус попал в топ-30 лучших молодых предпринимателей по версии Forbes
07 декабря 2017 16:10

Белорус попал в топ-30 лучших молодых предпринимателей по версии Forbes

Выглядят как сестры: Наоми Кэмпбелл пришла на премию с 66-летней мамой и произвела фурор
06 декабря 2017 15:52

Выглядят как сестры: Наоми Кэмпбелл пришла на премию с 66-летней мамой и произвела фурор