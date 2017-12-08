«Я меняюсь. И мне это нравится»: что публикует в соцсетях финалистка «Новой Фабрики звезд» Зина Куприянович

Новости Беларуси. 9 декабря состоится финальное шоу «Новой Фабрики звезд», которая вернулась на экраны через шесть лет после окончания предыдущего сезона.

До финала дошла и белорусская участница – минчанка Зина Куприянович. Она стала самой юной участницей проекта в нынешнем сезоне. В финале Зина будет участвовать в составе группы «Север.17».

«Группа Север.17 – это объединение разных, но дополняющих друг друга позитивных и талантливых ребят! Каждый из них доказал, что достоин быть в финале и бороться за победу в составе группы, которая уже завоевала ваше доверие и любовь!» Так позиционирует себя группа.

Голос Зины знаком многим не только благодаря проекту, но и из-за мультфильма «Моана», главную героиню которой озвучивала Куприянович. Зина также принимала участие в детском конкурсе «Новая волна».

За время конкурса Зина не только стала участницей новой группы, но и спела со многими знаменитостями – Нюшей, Валерией, Алексеем Глызиным, Nuteki, Burito, Ани Лорак, Александром Рыбаком.