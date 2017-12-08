Это провал: 6 худших нарядов певицы Пинк
10 декабря наш канал покажет один из самых красочных и впечатляющих концертов певицы Пинк в Мельбурне «Правда о любви».
Вы не только сможете услышать полюбившиеся хиты главной бунтарки современной поп-музыки, среди которых «Raise your glass», «Blow me (One last kiss)» и «Just give me a reason», но и насладиться великолепным шоу.
Пинк (она же Алиша Бет Мур) уже много лет одна из самых популярных и любимых певиц в мире, ее альбомы расходятся миллионными тиражами, а песни задевают за живое практически каждого слушателя, но вот ее стиль в одежде всегда оставлял желать лучшего.
Мы не умоляем таланта Пинк, но предлагаем вам несколько нарядов, за которые певицу только чудом не арестовала модная полиция.
Пинк всегда выступала за гендерное равенство, однако мужской костюм на несколько размеров больше с MTV Video Music Awards 2017 явно не поспособствовал борьбе.
Сценические костюмы могут быть любыми, но сложно наслаждаться концертом, когда его звезда только что сбежала со съемок «Голых и смешных».
Свой псевдоним нужно оправдывать даже через одежду, вот только бесформенный кислотный балахон совершенно не украшает экстравагантную артистку.
Стиль знаменитостей в повседневной жизни их личное дело, но кто-нибудь знает название этой части гардероба Пинк? Если певица хотела отпугнуть от себя назойливых фанатов, то ей это определенно удалось.
Выйти в свет в халате? – Без проблем! Вот только это не сауна и не общественный бассейн, а церемония вручения главной музыкальной награды мира «Грэмми».
Еще один наряд из «банной» серии. Может, в Стране Чудес, на премьеру фильма о которой пришла певица, такое платье и пришлось бы кстати, но не в нашем мире.