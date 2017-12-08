Это провал: 6 худших нарядов певицы Пинк

10 декабря наш канал покажет один из самых красочных и впечатляющих концертов певицы Пинк в Мельбурне «Правда о любви».

Вы не только сможете услышать полюбившиеся хиты главной бунтарки современной поп-музыки, среди которых «Raise your glass», «Blow me (One last kiss)» и «Just give me a reason», но и насладиться великолепным шоу.

Пинк (она же Алиша Бет Мур) уже много лет одна из самых популярных и любимых певиц в мире, ее альбомы расходятся миллионными тиражами, а песни задевают за живое практически каждого слушателя, но вот ее стиль в одежде всегда оставлял желать лучшего.

Мы не умоляем таланта Пинк, но предлагаем вам несколько нарядов, за которые певицу только чудом не арестовала модная полиция.