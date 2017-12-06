Выглядят как сестры: Наоми Кэмпбелл пришла на премию с 66-летней мамой и произвела фурор

Моррис родила Наоми, когда ей было 19 лет, и оставила младенца на воспитание родственникам, потому что хотела построить карьеру.

Маме супермодели 66 лет, но выход женщины на ковровую дорожку вызвал фурор.

Новости США. Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на премии The Fashion Awards 2017 в компании своей матери Валери Моррис.

Сейчас отношения матери и дочери в порядке – Наоми отмечала, что понимает, что маме в то время было непросто.

И мать, и дочь опубликовали совместные фото в соцсетях.

Наоми Кэмпбелл:

Мамочка, благодарю тебя за то, что ты была со мной. Ты выглядишь как моя сестра. Я люблю тебя.

Мать Кэмпбелл на странице в соцсети отметила, что она очень сильно гордится своей дочерью.