Выглядят как сестры: Наоми Кэмпбелл пришла на премию с 66-летней мамой и произвела фурор

Новости США. Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на премии The Fashion Awards 2017 в компании своей матери Валери Моррис.
Маме супермодели 66 лет, но выход женщины на ковровую дорожку вызвал фурор.
Моррис родила Наоми, когда ей было 19 лет, и оставила младенца на воспитание родственникам, потому что хотела построить карьеру.
Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell
Сейчас отношения матери и дочери в порядке – Наоми отмечала, что понимает, что маме в то время было непросто.
И мать, и дочь опубликовали совместные фото в соцсетях.
Наоми Кэмпбелл:
Мамочка, благодарю тебя за то, что ты была со мной. Ты выглядишь как моя сестра. Я люблю тебя.
Мать Кэмпбелл на странице в соцсети отметила, что она очень сильно гордится своей дочерью.
Фото: instagram.com/iamnaomicampbell
Комментаторы отметили, что женщины выглядят как ровесницы и что мама супермодели может сниматься в кино или попробовать себя в модельном бизнесе.
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