Как сделать фотосессию в стиле ретро? Необычные идеи

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня воскресим дух стиляг на улице Минска и узнаем, как сыграть главную роль в ретрофотосессии. Камбэк в эпоху начните с черно-белого кино – это лучший гид по стилю. Кошачьи глаза и морозный румянец на фарфоровой коже. Посмотрите на див эпохи и выберите десятилетку из прошлого века, с которой у вас сходятся все координаты.

Карина Климкина, визажист:

Макияж в стиле ретро – это генеральный макияж. Современный вариант – это ныне популярный сериал «Удивительная миссис Мейзел». Там можно вдохновляться и нарядами, и макияжем.

Ни для кого не секрет, что фотосессия начинается с вешалки. Для парней мы выбрали 20-ые.

Молодой революционер и стильный Гэтсби идеально впишутся в ретро-кварталы. Ольга Денисова, стилист:

В 70-ые мужчины выглядели немного по-щегольски, они стали перенимать цветочный принт и все такое лайтовое.

Девушки найдут свою капсулу счастья в гостях у бабушки. Пышные юбки с высокой талией унесут в 50-ые. Диоровский нью-лук и время образцовых домохозяек.

60-ые, геометрия и мини добавят характера.

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского медиапортала о моде:

Это поздние 70-ые, переходящие в 80-ые. Здесь мы видим оборку, которая была характерна для комплектов в стилистике бохо, и сделан акцент на плечи.

В наш объектив попало золото Октября. Промзона начала XX века очень фотогеничная. Но следите, чтобы никакое граффити и реклама из 2019 года не попали в кадр! А еще можно взять на чердаке старые газеты, вытянуть из гаража олдовый чемодан или велосипед.

Марина Паскаль, фотограф:

Стараться выбирать неширокий угол съемки или какой-то портретный объектив, чтобы в кадре были ребята, как можно меньше людей. Когда была ретро-фотография, люди, в основном, были минимальны в движении.

Послевоенный шарм ловите в Осмоловке, Тракторном поселке и, конечно, на главном проспекте. Дворец профсоюзов, Дом офицеров и художественный музей – отличные декорации!

Марина Паскаль:

К 60-ым годам характерны яркие разноцветные зонты, резиновые сапоги желтые или красные, и уже можно это обыграть каким-то веселым платком.

Улица Коммунистическая – магнит для режиссеров. На умиротворенной набережной и в высоких арках запечатлели сотни лав-стори из прошлого.

Драйва добавит ретроавто! Отправляйтесь в музей техники на Золотую горку. «Опель-Капитан» 37-го года увезет в другую галактику.

Марина Паскаль:

С машиной проще всего это обыграть и в ней очень много ракурсов, можно обыграть со светом. Можно снимать в вечернее время и тогда совершенно неважно, где вы снимаете. Можно снимать в лесу.