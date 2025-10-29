Польша заявила о перехвате российского самолёта Ил-20

Варшава заявляет о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 в небе над акваторией Балтийского моря, пишет РИА Новости.

В оперативном командовании ВС Польши сообщили, что 28 октября 2 истребителя польских ВВС осуществили визуальную идентификацию, перехват и сопровождение до выхода из зоны своей ответственности самолета РФ, летевшего над территорией Балтийского моря.

Согласно заявлению, самолетом Ил-20 воздушное пространство Польши нарушено не было. Польская сторона утверждает, что цель полета российского самолета – выполнение разведывательной миссии в международном воздушном пространстве.

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