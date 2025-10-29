Прямой эфир

Польша заявила о перехвате российского самолёта Ил-20

29 октября 2025 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Польша заявила о перехвате российского самолёта Ил-20-0

Варшава заявляет о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 в небе над акваторией Балтийского моря, пишет РИА Новости.

В оперативном командовании ВС Польши сообщили, что 28 октября 2 истребителя польских ВВС осуществили визуальную идентификацию, перехват и сопровождение до выхода из зоны своей ответственности самолета РФ, летевшего над территорией Балтийского моря.

Согласно заявлению, самолетом Ил-20 воздушное пространство Польши нарушено не было. Польская сторона утверждает, что цель полета российского самолета – выполнение разведывательной миссии в международном воздушном пространстве.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Карлсон: на Западе глупо притворяются, что Крым украинский
29 октября 2025 08:34

Карлсон: на Западе глупо притворяются, что Крым украинский

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек
29 октября 2025 08:31

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек

Жилой дом обрушился на востоке Стамбула
29 октября 2025 08:19

Жилой дом обрушился на востоке Стамбула