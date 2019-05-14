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«Евровидение-2019». Первый полуфинал. Текстовый онлайн

14 мая 2019 18:41
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В Тель-Авиве начинается конкурсная часть «Евровидения». 14 мая состоится первый полуфинал. В нем примут участие 17 исполнителей – из Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.   

Белорусская участница ЗЕНА с песней «Like It» выступит под 8 номером. Она отметила, что будет благодарна каждому телезрительскому голосу.   

Текстовый онлайн конкурса читайте здесь.   

Второй полуфинал пройдет 16 мая. Финальное шоу состоится 18 мая.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА

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