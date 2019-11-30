«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос
Парень пошёл на серьёзный шаг, чтобы его девушка приняла серьёзное решение. Молодой человек задал спутнице вопрос, имеющий отношение к их дальнейшей жизни, но сделал это красиво.
Как сообщает Daily Mail, житель штата Кентукки Райан Уилсон пригласил свою подругу Шауну Ауд полетать с ним в самолёте. Перед этим парень выложил в своём дворе из дерева вопрос.
Когда самолёт пролетал над домом Райана, Шауна увидела надпись: «Ты выйдешь за меня?» В этот момент молодой человек достал из кармана кольцо. Девушка пришла в восторг и едва сдерживала слёзы, но смогла ответить «Да». А юноша радостно смеялся.
Кстати, идея сделать предложение в самолёте пришла приятелю Уилсона. Мужчина умел пилотировать воздушное судно и сказал, что было бы романтично задать серьёзный вопрос на большой высоте. Райан согласился, а также усовершенствовал задумку, выложив свой вопрос из деревянных балок.
Уилсон и Ауд назначили свадьбу на январь 2021 года.
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