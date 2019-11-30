«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос

Парень пошёл на серьёзный шаг, чтобы его девушка приняла серьёзное решение. Молодой человек задал спутнице вопрос, имеющий отношение к их дальнейшей жизни, но сделал это красиво.

Как сообщает Daily Mail, житель штата Кентукки Райан Уилсон пригласил свою подругу Шауну Ауд полетать с ним в самолёте. Перед этим парень выложил в своём дворе из дерева вопрос.