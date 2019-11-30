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«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос

30 ноября 2019 09:31
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Парень пошёл на серьёзный шаг, чтобы его девушка приняла серьёзное решение. Молодой человек задал спутнице вопрос, имеющий отношение к их дальнейшей жизни, но сделал это красиво. 

Как сообщает Daily Mail, житель штата Кентукки Райан Уилсон пригласил свою подругу Шауну Ауд полетать с ним в самолёте. Перед этим парень выложил в своём дворе из дерева вопрос. 

«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос-1

Фото: Caters News Agency 

Когда самолёт пролетал над домом Райана, Шауна увидела надпись: «Ты выйдешь за меня?» В этот момент молодой человек достал из кармана кольцо. Девушка пришла в восторг и едва сдерживала слёзы, но смогла ответить «Да». А юноша радостно смеялся. 

«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос-4

Фото: Caters News Agency 

Кстати, идея сделать предложение в самолёте пришла приятелю Уилсона. Мужчина умел пилотировать воздушное судно и сказал, что было бы романтично задать серьёзный вопрос на большой высоте. Райан согласился, а также усовершенствовал задумку, выложив свой вопрос из деревянных балок. 

«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос-7

Фото: Caters News Agency 

Уилсон и Ауд назначили свадьбу на январь 2021 года. 

«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос-10

Фото: Caters News Agency 

Кстати, недавно мы рассказывали о невесте, которая направлялась на свою свадьбу и попала в затруднительное положение.

На помощь ей пришли спасатели – здесь подробности

# Свадьба # калейдоскоп

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