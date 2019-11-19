Невеста попала в пробку и шла на свадьбу в резиновых сапогах. Ей на помощь пришли спасатели

Подготовка к свадьбе это всегда непросто, а уж в день мероприятия может создаться впечатление, что всё просто горит. В этом случае на помощь приходят пожарные.

Фото: instagram.com/lacountyfirefighters

Как сообщает Daily Mail, в тот день Джули вместе с двумя подругами ехала на свою свадьбу в лимузине. Однако они были вынуждены остановиться из-за ДТП, которое стало причиной пробки. Девушка поняла, что опоздает на свадьбу в любом случае, но лучше всё-таки добраться до точки назначения как можно раньше.

Фото: instagram.com/amyvvphoto

Поговорив с подругами, Джули решила пойти пешком. Шедшую по обочине женщину в свадебном платье и резиновых сапогах заметили спасатели, которые в этом время занимались ликвидацией последствий ДТП.

Фото: instagram.com/amyvvphoto

Мужчины спросили, куда девушки идут и почему пешком. Получив ответ, пожарные предложили свою помощь. В итоге на свадьбу невеста и её подруги отправились на пожарной машине.

Фото: instagram.com/amyvvphoto

Спустя несколько месяцев Джули прислала спасателям фотографию и поблагодарила за помощь.