Невеста попала в пробку и шла на свадьбу в резиновых сапогах. Ей на помощь пришли спасатели

Подготовка к свадьбе это всегда непросто, а уж в день мероприятия может создаться впечатление, что всё просто горит. В этом случае на помощь приходят пожарные.
Подготовка к свадьбе это всегда непросто, а уж в день мероприятия может создаться впечатление, что всё просто горит. В этом случае на помощь приходят пожарные.
Фото: instagram.com/lacountyfirefighters
Как сообщает Daily Mail, в тот день Джули вместе с двумя подругами ехала на свою свадьбу в лимузине. Однако они были вынуждены остановиться из-за ДТП, которое стало причиной пробки. Девушка поняла, что опоздает на свадьбу в любом случае, но лучше всё-таки добраться до точки назначения как можно раньше.
Фото: instagram.com/amyvvphoto
Поговорив с подругами, Джули решила пойти пешком. Шедшую по обочине женщину в свадебном платье и резиновых сапогах заметили спасатели, которые в этом время занимались ликвидацией последствий ДТП.
Фото: instagram.com/amyvvphoto
Мужчины спросили, куда девушки идут и почему пешком. Получив ответ, пожарные предложили свою помощь. В итоге на свадьбу невеста и её подруги отправились на пожарной машине.
Фото: instagram.com/amyvvphoto
Спустя несколько месяцев Джули прислала спасателям фотографию и поблагодарила за помощь.
Несколько недель назад на одной свадьбе произошёл курьёзный случай.
Парень девушки, которая поймала букет невесты, убежал с праздника – здесь подробнее.