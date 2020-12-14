Выбираем ёлку, которая простоит долго. На что стоит обратить внимание при покупке?

Близятся самые главные зимние праздники. Многие уже сейчас озабочены вопросом – как выбрать новогоднюю елку, чтобы она нас радовала подольше?
Здесь есть немало факторов, на которые специалисты советуют обращать внимание. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Александр Овсей, начальник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Часто бывает, что елки заготавливают за месяц, а то и за полтора до момента их реализации. Как правило, старые елки имеют более тусклый цвет хвои. Когда ею постучишь по асфальту или если по хвое провести рукой, начинает легко отделяться хвоя.
Пихты хвою держат намного дольше, чем ели. Волноваться можно меньше.