Выбираем ёлку, которая простоит долго. На что стоит обратить внимание при покупке?

Близятся самые главные зимние праздники. Многие уже сейчас озабочены вопросом – как выбрать новогоднюю елку, чтобы она нас радовала подольше?

Здесь есть немало факторов, на которые специалисты советуют обращать внимание. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».