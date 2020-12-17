Львов ждёт позитив, а Рыбам – беспокойства в жизни. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2021 год

В это можно не верить, но звезды редко ошибаются. 2020-ый сгустил тучи над планетой Земля, а после грозы, как известно, солирует Солнце. В золотых лучах, надеемся, и пройдет следующий год. Анастасия Паскевич, астролог:

Будущее уже наступило и будущим управляет Уран. Он подразумевает отсутствие границ. Это инновационность, спонтанность для того, чтобы будущий год прожить с меньшими потерями и с большим комфортом. Главная установка – это быть гибкими.

Звезды пророчат «рассвет» извечного конфликта поколений, но в споре, как известно, рождается истина. Главное, не переусердствовать и упорство быка держать в узде. К счастью, главное «затмение» года в виде пандемии постепенно развеется. Анастасия Паскевич:

Надо сказать, что все вот эти вирусные вещи идут на убыль. В будущем 2021 году обе планеты будут ретроградить: Меркурий, Венера. И в это время не рекомендуется делать все, что связано с подписанием договоров.

К какому знаку Зодиака Вселенная окажется благосклоннее в будущем году, узнаем у виртуальных звезд. Юлия Пашкевич, корреспондент:

У Овнов в год под покровительством Быка ожидают невероятные победы, и если они смогут вовремя проявить предприимчивость и рвение, то буквально взлетят по карьерной лестнице, заодно укрепив свое финансовое положение.

Вероника Макаревич, корреспондент:

А вот Тельцов в год Быка ожидают сложности в достижении своих целей, не исключено, что финансы запоют романсы. Мария Кронда, корреспондент:

Между прочим, и плюсы есть у Тельцов в этом году. Какие? Юлия Пашкевич:

В 2021 году Тельцам удастся подружиться с начальством, что даст им возможность претворить свои планы в жизнь.

Мария Кронда:

С Близнецами не соскучишься, а в год Быка особенно, т. к. представители этого знака умеют наполнить свою жизнь яркими событиями. А если они еще хорошо поработают, то Близнецов обязательно ждет повышение по службе.

Юлия Пашкевич:

Раки – спокойный знак Зодиака. 2021 год станет для них такой тихой гаванью, когда все стабилизируется. Именно в год Быка замкнутые Раки смогут легче находить общий язык с теми, кто их окружает.

Львов в год Быка ожидает позитив, начнутся перемены к лучшему, появятся ранее невиданные способности, откроются интересные перспективы в карьере. Львам буквально светит удача в любви, возможным станет начало новых отношений.

Вероника Макаревич:

Уже в самом начале года большинство проблем, которые испытывали Девы, должны решиться. В 2021 году многие из Дев значительно расширят свой круг близких друзей, появится много новых знакомых.

Мария Кронда:

Чрезвычайно насыщенный и плодотворный год ожидает Весов. У них появится множество различных идей и амбиций, что станет хорошим толчком для успешного развития карьеры и осуществления бизнес-проектов.

Вероника Макаревич:

Испытание трудностями обещает год Быка Скорпионам, но все это кажется лишь новым способом проверки собственных сил. Скорпионы смогут дать решительный бой своим конкурентам и завоевать лидирующие позиции.

Мария Кронда:

Холостых Стрельцов ожидают счастливые знакомства, которые подарят им будущего спутника жизни.

А вот Козероги напротив должны избегать всяческих изменений в своей жизни. Юлия Пашкевич:

Козерогам будет свойственна агрессия в общении, поэтому не исключены ссоры и конфликты с окружающими людьми.

Мария Кронда:

Год Быка для Водолеев обещает быть насыщенным, они откроют в жизни нечто новое, что повлечет к интересным перспективам. Вероника Макаревич:

Но стоит предостеречь Водолеев от демонстраций качеств лидера там, где это неуместно.

Мария Кронда:

Год Быка принесет Рыбам беспокойства во всех сферах жизни. Юлия Пашкевич:

По прогнозам, многим Рыбам нужно как можно скорее вернуться в действительность, т. к. грезы не принесут ничего хорошего.

Вероника Макаревич:

Вот таким оказался астрологический прогноз. Но, друзья, помните: звезды звездами, но каким будет этот год – решать только вам, так что все в ваших руках.