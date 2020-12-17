Львов ждёт позитив, а Рыбам – беспокойства в жизни. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2021 год
В это можно не верить, но звезды редко ошибаются. 2020-ый сгустил тучи над планетой Земля, а после грозы, как известно, солирует Солнце. В золотых лучах, надеемся, и пройдет следующий год.
Анастасия Паскевич, астролог:
Будущее уже наступило и будущим управляет Уран. Он подразумевает отсутствие границ. Это инновационность, спонтанность для того, чтобы будущий год прожить с меньшими потерями и с большим комфортом. Главная установка – это быть гибкими.
Звезды пророчат «рассвет» извечного конфликта поколений, но в споре, как известно, рождается истина. Главное, не переусердствовать и упорство быка держать в узде. К счастью, главное «затмение» года в виде пандемии постепенно развеется.
Анастасия Паскевич:
Надо сказать, что все вот эти вирусные вещи идут на убыль. В будущем 2021 году обе планеты будут ретроградить: Меркурий, Венера. И в это время не рекомендуется делать все, что связано с подписанием договоров.
К какому знаку Зодиака Вселенная окажется благосклоннее в будущем году, узнаем у виртуальных звезд.
Юлия Пашкевич, корреспондент:
У Овнов в год под покровительством Быка ожидают невероятные победы, и если они смогут вовремя проявить предприимчивость и рвение, то буквально взлетят по карьерной лестнице, заодно укрепив свое финансовое положение.
Вероника Макаревич, корреспондент:
А вот Тельцов в год Быка ожидают сложности в достижении своих целей, не исключено, что финансы запоют романсы.
Мария Кронда, корреспондент:
Между прочим, и плюсы есть у Тельцов в этом году. Какие?
Юлия Пашкевич:
В 2021 году Тельцам удастся подружиться с начальством, что даст им возможность претворить свои планы в жизнь.
Мария Кронда:
С Близнецами не соскучишься, а в год Быка особенно, т. к. представители этого знака умеют наполнить свою жизнь яркими событиями. А если они еще хорошо поработают, то Близнецов обязательно ждет повышение по службе.
Юлия Пашкевич:
Раки – спокойный знак Зодиака. 2021 год станет для них такой тихой гаванью, когда все стабилизируется. Именно в год Быка замкнутые Раки смогут легче находить общий язык с теми, кто их окружает.
Львов в год Быка ожидает позитив, начнутся перемены к лучшему, появятся ранее невиданные способности, откроются интересные перспективы в карьере. Львам буквально светит удача в любви, возможным станет начало новых отношений.
Вероника Макаревич:
Уже в самом начале года большинство проблем, которые испытывали Девы, должны решиться. В 2021 году многие из Дев значительно расширят свой круг близких друзей, появится много новых знакомых.
Мария Кронда:
Чрезвычайно насыщенный и плодотворный год ожидает Весов. У них появится множество различных идей и амбиций, что станет хорошим толчком для успешного развития карьеры и осуществления бизнес-проектов.
Вероника Макаревич:
Испытание трудностями обещает год Быка Скорпионам, но все это кажется лишь новым способом проверки собственных сил. Скорпионы смогут дать решительный бой своим конкурентам и завоевать лидирующие позиции.
Мария Кронда:
Холостых Стрельцов ожидают счастливые знакомства, которые подарят им будущего спутника жизни.
А вот Козероги напротив должны избегать всяческих изменений в своей жизни.
Юлия Пашкевич:
Козерогам будет свойственна агрессия в общении, поэтому не исключены ссоры и конфликты с окружающими людьми.
Мария Кронда:
Год Быка для Водолеев обещает быть насыщенным, они откроют в жизни нечто новое, что повлечет к интересным перспективам.
Вероника Макаревич:
Но стоит предостеречь Водолеев от демонстраций качеств лидера там, где это неуместно.
Мария Кронда:
Год Быка принесет Рыбам беспокойства во всех сферах жизни.
Юлия Пашкевич:
По прогнозам, многим Рыбам нужно как можно скорее вернуться в действительность, т. к. грезы не принесут ничего хорошего.
Вероника Макаревич:
Вот таким оказался астрологический прогноз. Но, друзья, помните: звезды звездами, но каким будет этот год – решать только вам, так что все в ваших руках.
Мария Кронда:
Прислушивайтесь к своему сердцу и будьте счастливы.
Юлия Пашкевич:
Пусть звезды будут на вашей стороне.