«В 1930 году потомки покинули усадьбу навсегда, а дом продали на дрова». Как теперь выглядит усадьба Репина в Здравнёво?

За обновлением в Здравнево. 15 километров от Витебска – и перед вами родник вдохновения. Здесь все пропитано духом Ильи Ефимовича Репина. Гениальный живописец провел на берегах Западной Двины восемь плодотворных сезонов.

До сих пор загадка, почему художник выбрал местечко не близ родного Петербурга, а купил имение у здешней помещицы Софьи Яцкевич? Наверное, нашел в невероятной природе свои молекулы счастья. Анастасия Макеева, корреспондент:

Ходит много слухов, что место необычное, мистическое. Репин выбрал его не просто так.

Алексей Сухоруков, заведующий филиалом музея-усадьбы «Здравнево» Витебского областного краеведческого музея:

Усадьба находится на залежах коренных древних девонских пород доломитов. По доломитовой плите здесь течет Двина. Кто знает, может, действительно это и дает этому месту какую-то особую силу. Сказочный модерн. Резная усадьба хоть и результат работы искусных реставраторов, но воссоздана по репинским эскизам. Художник вложил всю душу в свой дом-мастерскую. Надстроил башню, террасы, покрасил зеброй в цвета темного и светлого дерева. А берега своенравной реки укрепил булыжником и прозвал «моя крымская набережная». Здесь могли появиться на свет «Бурлаки на Двине». Но, видно, маэстро решил не повторяться и оставил рисунок на память о друзьях-лайбашниках. Алексей Сухоруков:

Он слушал их рассказы. Здесь они останавливались вечерами, разводили костры, варили нехитрую еду.

Анастасия Макеева:

У вас тут есть какая-то сосна, туристы пишут в интернете, что прямо можно подзарядить телефон. Алексей Сухоруков:

Под окнами спальни росла старая сосна. Как известно, это легкое дерево, с положительной энергетикой дерево. Налево от сосны росли вкруг вишни, была устроена дерновая скамья, выносили стол в хорошую погоду, самовар и пили там чай.

Здесь и правда, как на страницах тургеневских романов. Кстати, возле сосны есть замечательное фото Ильи Ефимовича с Пегасом. Любимой собаке он не только посвящал полотна, но и росписи в интерьере дома. Сегодня в доме-музее шесть комнат. И хоть оригинальных вещей и стен не пощадило время, столовые, гостиные воссозданы в стиле эпохи. Атмосферно.

Дина Клычева, старший научный сотрудник филиала музея-усадьбы «Здравнево» Витебского областного краеведческого музея:

В 1930 году потомки художника покидают усадьбу навсегда, дом продают на дрова. Первые исследователи пришли на фрагменты фундамента. Лишь несколько предметов действительно были переданы родственниками по линии внучки, которая вышла здесь (в нашей местности) замуж. Остальные — это предметы эпохи, весьма интересные, переданы, подарены они были клубом друзей из Санкт-Петербурга.

Место светлое, потому что помнит любовь. Со своей супругой Верой Алексеевной художник шел рука об руку 30 лет. Вместе воспитали четверых славных детей. Дочь Вера готовилась в опереточные актрисы, сын Василий стал профессиональным музыкантом. Еще одной страстью Репиных была охота. Сын Юра даже украшал своими трофеями дом. Тепло отзывались об Илье Ефимовиче местные крестьяне. К доброму барину приезжали купить подешевле рожь да буренок. Захаживали на праздники да и просто поговорить по душам. Алексей Сухоруков:

Репин помогал местным крестьянам купить обувь для ребятишек крестьянских, давал деньги.

Дина Клычева:

У художника было хорошее хозяйство, 120 гектаров земли, более 40 коров, как он пишет, немного переходя на местные наречия, – «куренята, гусенята, поросята». Например, работа «Барышня на прогулке среди стада коров» – один из эпизодов здравневской жизни. «Праздничное гуляние в Здравнево», подлинник которой находится в Национальной галерее в Праге. Представляет этот рисунок день именин художника, Ильин день, были иллюминации, фейерверки, даже плясали девки и парни во дворе.

И все же главной страстью была живопись. Репин вставал в 4 утра, трудился до ночи и даже зимой спал с открытым окном. Как вспоминала дочь Вера, до сосулек на усах. И хотя прослыл великим реалистом, в здравневском творчестве прослеживается и импрессионизм. А как иначе, когда за окном разливались такие красоты. Около 60 картин здесь родились под кистью виртуоза. Среди репродукций в мастерской легендарная «Лунная ночь» – колыбельная Двины до мурашек. Дина Клычева:

Репин как педагог – человек, который не просто преподает, а человек, который опекает. Известно, что малоимущие студенты жили у него на академической квартире в Петербурге, на полное довольствие приезжали в Здравнево. Ходили вместе в деревни на этюды. Наверное, одним из самых известных учеников можно назвать Валентина Серова.

Алексей Сухоруков:

В европейских странах, в Соединенных Штатах Америки с понятием «русское искусство» ассоциируется в первую очередь имя Репина. Китайские студенты, приезжая сюда, преклоняются перед его работами, называя его великим учителем.