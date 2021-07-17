Пёс так ловко затерялся среди игрушек, что найти его может не каждый. А у вас получится?
Женщина обожает плюшевые игрушки и поэтому завела себе весьма обширную коллекцию. Такому увлечению хозяйки рад и её питомец, ведь он может отлично прятаться.
Как сообщает The Sun, жительница китайского города Шэньян с давних пор покупает плюшевых мишек. За своей коллекцией китаянка тщательно ухаживает, не забывает вовремя стирать игрушки, чтобы они не накапливали пыль.
Во время одной из таких уборок хозяйке досаждал пёс, поэтому женщина поймала его и бросила в кучу игрушек, чтобы он нашёл себе занятие там. Через какое-то время жительница Шэньяна устроила перерыв, а когда вернулась – не смогла найти питомца.
Наконец, китаянка заметила животное. Это было настолько непросто, что женщина решила сделать снимок и поделиться им с друзьями. Очень быстро фотография стала вирусной, и сотни пользователи соцсетей стали проверять свою внимательность и зоркость.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой собаке, которая владеет навыками маскировки. Сможете найти таксу среди брёвен (здесь подробности)?