Пёс так ловко затерялся среди игрушек, что найти его может не каждый. А у вас получится?

Женщина обожает плюшевые игрушки и поэтому завела себе весьма обширную коллекцию. Такому увлечению хозяйки рад и её питомец, ведь он может отлично прятаться.

Как сообщает The Sun, жительница китайского города Шэньян с давних пор покупает плюшевых мишек. За своей коллекцией китаянка тщательно ухаживает, не забывает вовремя стирать игрушки, чтобы они не накапливали пыль.