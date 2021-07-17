Девушка отомстила парню, который её бросил. И помог ей их общий друг

Расставание – часто очень непростой процесс. И далеко не все способны легко забыть бывшего партнёра.

Как сообщает Global Times, необычный случай произошёл в китайском городском округе Шаосин. Молодой человек по имени Цянь получил штрафы за то, что 49 раз проехал на автомобиле на красный свет светофора. Только в это время машина была не у него.

Когда полиция начала разбираться в инциденте, оказалось, что здесь замешаны любовь и месть. Некоторое время назад Цянь встречался с девушкой Лу, но затем предложил расстаться, поскольку нашёл более интересную партнёршу.