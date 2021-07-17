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Девушка отомстила парню, который её бросил. И помог ей их общий друг

17 июля 2021 13:57
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Расставание – часто очень непростой процесс. И далеко не все способны легко забыть бывшего партнёра.

Как сообщает Global Times, необычный случай произошёл в китайском городском округе Шаосин. Молодой человек по имени Цянь получил штрафы за то, что 49 раз проехал на автомобиле на красный свет светофора. Только в это время машина была не у него.

Когда полиция начала разбираться в инциденте, оказалось, что здесь замешаны любовь и месть. Некоторое время назад Цянь встречался с девушкой Лу, но затем предложил расстаться, поскольку нашёл более интересную партнёршу.

Девушка отомстила парню, который её бросил. И помог ей их общий друг-1

Фото: pixabay.com

Лу не смогла спокойно это принять. Она обратилась к их общему другу Чену, попросив его одолжить машину Цяня. Узнав, зачем Лу нужна машина, Чен согласился помочь, если девушка после этого согласится встречаться с ним.

В итоге Лу получила автомобиль и за два дня 50 раз нарушила правила дорожного движения, чтобы её бывший молодой человек финансово поплатился за своё решение.

Кстати, ранее мы рассказывали о паре, которая захотела укрепить свои отношения. Но в результате девушка упала в воду – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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