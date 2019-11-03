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Вязович рассказал о своём огороде: «Это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку»

03 ноября 2019 18:03
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас есть дача, я знаю. И сложно представить Вас, гонщика Вязовича, копающегося на грядках. Как Вы проводите свободное время?

Вязович рассказал о своём огороде: «Это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку»-1

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да запросто можно представить! Огород у нас большой, мы не настолько так отличаемся от других людей, что вот прямо нас нельзя представить, что вы нас видите на экране телевизора в спортивной одежде с гербами национальными, с флагами – это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку. То есть это всё происходит в обычной жизни.

Нужно помогать родителям. Да и это как-то с детства у нас заведено – все каникулы у бабушки, дедушки, большие у всех были хозяйства. Поэтому это нормально. Я не любитель этого всего, прямо, что меня тянет на огород, но надо помогать.

# Автомобильные гонки # калейдоскоп # Сергей Вязович

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