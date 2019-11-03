Вязович рассказал о своём огороде: «Это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас есть дача, я знаю. И сложно представить Вас, гонщика Вязовича, копающегося на грядках. Как Вы проводите свободное время?
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас есть дача, я знаю. И сложно представить Вас, гонщика Вязовича, копающегося на грядках. Как Вы проводите свободное время?
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да запросто можно представить! Огород у нас большой, мы не настолько так отличаемся от других людей, что вот прямо нас нельзя представить, что вы нас видите на экране телевизора в спортивной одежде с гербами национальными, с флагами – это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку. То есть это всё происходит в обычной жизни.
Нужно помогать родителям. Да и это как-то с детства у нас заведено – все каникулы у бабушки, дедушки, большие у всех были хозяйства. Поэтому это нормально. Я не любитель этого всего, прямо, что меня тянет на огород, но надо помогать.