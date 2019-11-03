Мужчина-Скорпион – мстительный долгожитель и хороший работник. Изучаем знаки Зодиака

Если вы когда-нибудь читали комиксы или смотрели супергеройские фильмы, вы знаете, что человек-паук получил способности после укуса радиоактивного паука. А что если людей, рождённых под знаком Скорпиона, жалит призрачный скорпион? Мы решили выяснить, что из себя представляет мужчина-Скорпион и с чем его едят.

Общая характеристика

Представители восьмого знака Зодиака считаются самыми мстительными из всех. Предпочитают слышать и говорить правду, поэтому впечатлительных и ранимых людей могут легко обидеть, даже не имея такого намерения.

Скорпионы уверены в себе и своём превосходстве ни чуть не меньше, чем Львы. Спокойно принимают похвалу и лесть, но манипулировать с их помощью не получится. Критика также не имеет никакого эффекта – Скорпионы меняют своё поведение тогда, когда сами хотят.

Свой дом представители восьмого знака Зодиака любят обустраивать долго и со вкусом, ничто не должно раздражать глаза. Умеют ухаживать за собой, поддерживают спортивное телосложение. Нередко ввязываются в авантюры или занимаются чем-нибудь весёлым и способствующим выделению адреналина. Например, прыжками с парашютом, скалолазанием, сноубордингом.

Работоспособность

В работе Скорпионы проявляют целеустремлённость и сильную волю. Не пытаются сделать работу «абы с рук сбыть» или перекинуть на кого-то ещё. Ради успешного выполнения задачи могут пойти на самые разные ухищрения и быть жестокими конкурентами. Представители восьмого знака Зодиака могут работать в команде, но если другие люди отлынивают или просто плохо работают, Скорпион предпочтёт всё им высказать и остальную часть работы сделать самостоятельно. Или вовсе переделать.

Любовь

Поначалу в отношениях мужчина-Скорпион предпочитает поддерживать дистанцию и присматриваться к спутнице. Но постепенно он становится всё более раскованным и открывает свою пылкую натуру. В парах Скорпионы обычно играют главную роль, поэтому если девушка тоже обладает сильной личностью и желает доминировать, могут возникнуть серьёзные проблемы. Отлично уживаются со Скорпионами спокойные и мудрые девушки, которые умеют уступать, но мягко направлять своих парней в нужном направлении. Открытого давления представители восьмого знака Зодиака не выносят, но к спокойно высказанному мнению вполне могут прислушаться. Любят детей.

Здоровье

Скорпионы обладают отличной выживаемостью и хорошим запасом выносливости, чтобы в конце жизни быть ехидными и брюзжащими стариками. Болеют, как правило, редко, но метко. Обычные простуды суровых парней не берут, поэтому главными причинами болезней становятся нервное истощение, переутомление на работе или апатия. Со всем могут справиться самостоятельно, просто позволив себе перерыв на отдых. Хотя, конечно, в случае серьёзных болезней требуется помощь врачей.