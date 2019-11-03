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Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью

03 ноября 2019 07:12
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Новости Беларуси. Российская балерина Анастасия Волочкова приезжала в Минск. Поводом для этого стал концерт Аллы Пугачёвой. 

В субботу 2 ноября Алла Борисовна выступила со сцены «Минск-Арены» перед десятью тысячами зрителей. Пугачёва пела полтора часа и отдала предпочтение новым песням, исполнив лишь два старых хита. 

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Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью-1

Фото: instagram.com/volochkova_art 

Как уже говорилось, на концерт приехала Волочкова, но не только в качестве слушателя и зрителя. Анастасия тоже приняла участие в выступлении. Она вышла на сцену, продемонстрировала несколько своих навыков и обменялась с Пугачёвой поцелуем в щёчку. 

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью-4

Фото: instagram.com/volochkova_art 

Для своих подписчиков в Instagram, а их уже более миллиона, Волочкова устроила небольшую экскурсию по временной квартире и Минску. Также Анастасия показала людей, с которыми ей удалось повидаться, в их числе и фанаты Пугачёвой. Балерине было очень приятно, что её так тепло встретили. 

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью-7

Фото: instagram.com/volochkova_art 

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью-9

Фото: instagram.com/volochkova_art 

Напомним, для Аллы Борисовны это был первый концерт в Минске за десять лет. Новую программу Пугачёва приурочила к своему 70-летнему юбилею. 

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# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Анастасия Волочкова # Фотофакт

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