Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью

Новости Беларуси. Российская балерина Анастасия Волочкова приезжала в Минск. Поводом для этого стал концерт Аллы Пугачёвой. В субботу 2 ноября Алла Борисовна выступила со сцены «Минск-Арены» перед десятью тысячами зрителей. Пугачёва пела полтора часа и отдала предпочтение новым песням, исполнив лишь два старых хита. Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

Фото: instagram.com/volochkova_art

Как уже говорилось, на концерт приехала Волочкова, но не только в качестве слушателя и зрителя. Анастасия тоже приняла участие в выступлении. Она вышла на сцену, продемонстрировала несколько своих навыков и обменялась с Пугачёвой поцелуем в щёчку.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Для своих подписчиков в Instagram, а их уже более миллиона, Волочкова устроила небольшую экскурсию по временной квартире и Минску. Также Анастасия показала людей, с которыми ей удалось повидаться, в их числе и фанаты Пугачёвой. Балерине было очень приятно, что её так тепло встретили.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Фото: instagram.com/volochkova_art