Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью
Новости Беларуси. Российская балерина Анастасия Волочкова приезжала в Минск. Поводом для этого стал концерт Аллы Пугачёвой.
В субботу 2 ноября Алла Борисовна выступила со сцены «Минск-Арены» перед десятью тысячами зрителей. Пугачёва пела полтора часа и отдала предпочтение новым песням, исполнив лишь два старых хита.
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Фото: instagram.com/volochkova_art
Как уже говорилось, на концерт приехала Волочкова, но не только в качестве слушателя и зрителя. Анастасия тоже приняла участие в выступлении. Она вышла на сцену, продемонстрировала несколько своих навыков и обменялась с Пугачёвой поцелуем в щёчку.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Для своих подписчиков в Instagram, а их уже более миллиона, Волочкова устроила небольшую экскурсию по временной квартире и Минску. Также Анастасия показала людей, с которыми ей удалось повидаться, в их числе и фанаты Пугачёвой. Балерине было очень приятно, что её так тепло встретили.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art
Напомним, для Аллы Борисовны это был первый концерт в Минске за десять лет. Новую программу Пугачёва приурочила к своему 70-летнему юбилею.
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