Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

Иногда, оглядываясь в прошлое, мы задаёмся одним простым вопросом: и как я до такого дошёл? Поскольку в подростковом возрасте люди склонны экспериментировать, порой они выходят за любые рамки. В итоге остаются приятные воспоминания и определённая толика стыда за прошлого себя.

Все мы порой совершаем глупости. Поэтому если вам хочется ударить прошлого себя, то просто посмотрите на эти фотографии и смиритесь – вы не одиноки.

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