Прямой эфир

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

03 ноября 2019 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иногда, оглядываясь в прошлое, мы задаёмся одним простым вопросом: и как я до такого дошёл? Поскольку в подростковом возрасте люди склонны экспериментировать, порой они выходят за любые рамки. В итоге остаются приятные воспоминания и определённая толика стыда за прошлого себя. 

Все мы порой совершаем глупости. Поэтому если вам хочется ударить прошлого себя, то просто посмотрите на эти фотографии и смиритесь – вы не одиноки. 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-1

Фото: reddit.com/user/HellBitch77 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-3

Фото: reddit.com/user/andeveryonewatching 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-5

Фото: reddit.com/user/scventa 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-7

Фото: reddit.com/user/littlepinky_ 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-9

Фото: reddit.com/user/Ridicool 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-11

Фото: reddit.com/user/rndjxn 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-13

Фото: reddit.com/user/mallozzin 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-15

Фото: reddit.com/user/Ledgebringer 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-17

Фото: reddit.com/user/cattibalholocaust 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-19

Фото: reddit.com/user/SummonWurm 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-21

Фото: reddit.com/user/KalebAT 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-23

Фото: reddit.com/user/smightm3 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-25

Фото: reddit.com/user/dont_slap_my_mama 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-27

Фото: reddit.com/user/the_practicer 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос-29

Фото: reddit.com/user/KachowEnthusiast 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина-Скорпион – мстительный долгожитель и хороший работник. Изучаем знаки Зодиака
03 ноября 2019 08:35

Мужчина-Скорпион – мстительный долгожитель и хороший работник. Изучаем знаки Зодиака

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью
03 ноября 2019 07:12

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью

Медитация, музыка и юмор. Восемь способов избавиться от стресса
02 ноября 2019 14:18

Медитация, музыка и юмор. Восемь способов избавиться от стресса