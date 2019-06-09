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Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

09 июня 2019 15:59
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Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать.  

По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа запечатлела крепкую связь между своей немецкой овчаркой Вендеттой и домашней уткой Лемони.  

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это-1

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это-3

История дружбы началась в 2018 году. Лемони будучи утенком присоединился к семейной ферме Наташи. Птица вскоре начала постоянно ходить за собакой. Так животные подружились.  

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Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это-6

Сейчас собака и утка играют вместе, спят, обнимаются и плавают. К ним иногда присоединяются голуби Наташи – Пилигрим и Гризелла.  

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это-9

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это-11

Задачей девушки, в душе которой сочетается любовь к животным и к фотографии, – показать, что утки очень чувствительные животные и не стоит употреблять их в пищу.  

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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