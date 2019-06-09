Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать. По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа запечатлела крепкую связь между своей немецкой овчаркой Вендеттой и домашней уткой Лемони.

История дружбы началась в 2018 году. Лемони будучи утенком присоединился к семейной ферме Наташи. Птица вскоре начала постоянно ходить за собакой. Так животные подружились. Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта (здесь подробнее).

Сейчас собака и утка играют вместе, спят, обнимаются и плавают. К ним иногда присоединяются голуби Наташи – Пилигрим и Гризелла.