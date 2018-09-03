Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры

Новости Великобритании. Жительница графства Оксфордшир оставила своих четырёхлетнюю и двухлетнюю дочерей без присмотра на десять минут. Девочки разрисовали дом и младшую сестру. Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента 24-летняя мама детей занималась стиркой. Когда женщина поднялась по лестнице, она увидела на стенах фиолетовую краску и разбросанные по полу банки. Двух своих дочерей британка нашла в ванной, где они танцевали, разбрызгивая краску.

Фото: Caters News Agency

Как пояснила мама девочек, дети нашли под кроватью запертый ящик. Сёстры подняли его и бросили, в результате чего ящик открылся. Внутри находились банки с краской. Увидевшая случившееся женщина едва не расплакалась. Отец девочек также был недоволен, но смирился со случившимся. Англичанка пыталась сама отмыть краску, однако в итоге было решено вызвать специалиста. Уборка обошлась в 100 фунтов стерлингов.

Фото: Caters News Agency