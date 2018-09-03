Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры
Новости Великобритании. Жительница графства Оксфордшир оставила своих четырёхлетнюю и двухлетнюю дочерей без присмотра на десять минут. Девочки разрисовали дом и младшую сестру.
Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента 24-летняя мама детей занималась стиркой. Когда женщина поднялась по лестнице, она увидела на стенах фиолетовую краску и разбросанные по полу банки. Двух своих дочерей британка нашла в ванной, где они танцевали, разбрызгивая краску.
Как пояснила мама девочек, дети нашли под кроватью запертый ящик. Сёстры подняли его и бросили, в результате чего ящик открылся. Внутри находились банки с краской.
Увидевшая случившееся женщина едва не расплакалась. Отец девочек также был недоволен, но смирился со случившимся. Англичанка пыталась сама отмыть краску, однако в итоге было решено вызвать специалиста. Уборка обошлась в 100 фунтов стерлингов.
Позже женщина спросила дочерей, зачем они так поступили, дети ответили, что играли в рок-звёзд.
Когда уборка была завершена и дети вымыты, всё произошедшее начало казаться забавным. Теперь семья смеётся, когда пересматривает видеозапись случившегося.
Несколько лет назад мы собрали 10 лайфхаков для родителей.
Как поступить, чтобы ребенок съел порцию овощей, не нашёл припрятанные конфеты и не испачкал красками стены, можно узнать здесь.