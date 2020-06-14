Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами
Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы этим пушистым созданиям не занимать. Они могли бы даже сниматься в фильмах. Вот пять доказательств.
Фото: reddit.com/user/wonkaass и кадр из фильма «Железный человек 2»
Фото: instagram.com/findinganimales и кадр из мультфильма «Мулан»
Фото: instagram.com/wildlifeisearth и кадр из фильма «Бэтмен: Начало»
Фото: instagram.com/figtree_squirrel и кадр из фильма «Люди Икс»
Фото: instagram.com/nuts_about_squirrels и кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Кстати, раньше мы рассказывали о том, каково иметь в качестве домашнего питомца белку. Вот чем занимается питомец в свободное время – здесь подробнее.