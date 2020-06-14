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Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами

14 июня 2020 12:46
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Какое животное кажется вам самым милым? Можно предположить, что в числе названных окажутся коты, собаки, еноты. Не все подумают о белах, но это очень зря. Харизмы этим пушистым созданиям не занимать. Они могли бы даже сниматься в фильмах. Вот пять доказательств.

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами -1

Фото: reddit.com/user/wonkaass и кадр из фильма «Железный человек 2»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами -3

Фото: instagram.com/findinganimales и кадр из мультфильма «Мулан»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами -5

Фото: instagram.com/wildlifeisearth и кадр из фильма «Бэтмен: Начало»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами -7

Фото: instagram.com/figtree_squirrel и кадр из фильма «Люди Икс»

Белка может стать актёром? Сравниваем зверька с профессионалами -9

Фото: instagram.com/nuts_about_squirrels и кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Кстати, раньше мы рассказывали о том, каково иметь в качестве домашнего питомца белку. Вот чем занимается питомец в свободное время – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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