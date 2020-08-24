Теперь будет сложно бояться крокодилов. Посмотрите, как забавно они плавают

Все мы привыкли думать, что крокодилы – опасные животные. Ещё в школе можно услышать, что к этим рептилиям лучше не подходить, ведь у них очень мощные челюсти. Но что, если у этих животных много общего с людьми?

Сотрудники австралийского океанариума Crocosaurus Cove опубликовали в TikTok-аккаунте ролик с крокодилом, который, похоже, достиг эволюционного совершенства. Животное пребывает в состоянии спокойствия и умиротворения. Оно позволяет нести себя водному потоку и не шевелит ни лапами, ни хвостом.