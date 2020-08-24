Теперь будет сложно бояться крокодилов. Посмотрите, как забавно они плавают
Все мы привыкли думать, что крокодилы – опасные животные. Ещё в школе можно услышать, что к этим рептилиям лучше не подходить, ведь у них очень мощные челюсти. Но что, если у этих животных много общего с людьми?
Сотрудники австралийского океанариума Crocosaurus Cove опубликовали в TikTok-аккаунте ролик с крокодилом, который, похоже, достиг эволюционного совершенства. Животное пребывает в состоянии спокойствия и умиротворения. Оно позволяет нести себя водному потоку и не шевелит ни лапами, ни хвостом.
Фото: tiktok.com / crocosauruscove
Как выяснили биологи из Университета Юта, аллигаторы способны плавать, перемещая свои лёгкие. Используя межрёберные мышцы, мышцы таза, а также диафрагму эти пресмыкающиеся способны передвигать лёгкие внутри себя.
Фото: tiktok.com / crocosauruscove
Если лёгкие перемещаются вверх – животное всплывает, вниз – погружается, смещаются в сторону – хищник переворачивается. Такой способ плавания помогает крокодилам бесшумно подкрадываться к добыче.
Фото: tiktok.com / crocosauruscove
Впрочем, все эти научные тонкости не сильно интересуют пользователей соцсетей. Большинство было восхищено навыками лени, которые продемонстрировал зверь. Некоторые люди заявили, что теперь они нашли своё тотемное животное. Другие же пользователи признались, что крокодилы стали пугать их намного меньше.
Ранее мы рассказывали о нескольких рептилиях, которые тоже на первый взгляд могут казаться страшными. Но если узнать их получше – они милашки (подробнее здесь).