Вы когда-нибудь видели спящих белок? Если нет – самое время это исправить

Девушка обнаружила снимок белок, которые мирно спят на чьём-то подоконнике. И она решила, что обязана поделиться этой фотографией с миром.

Пользовательница Reddit под ником Astacea занималась вполне обычным делом – сёрфила в интернете. В какой-то момент девушка наткнулась на фотографию белок и поняла: люди должны знать, как выглядят спящие грызуны.