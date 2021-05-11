Прямой эфир

Вы когда-нибудь видели спящих белок? Если нет – самое время это исправить

11 мая 2021 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка обнаружила снимок белок, которые мирно спят на чьём-то подоконнике. И она решила, что обязана поделиться этой фотографией с миром. 

Пользовательница Reddit под ником Astacea занималась вполне обычным делом – сёрфила в интернете. В какой-то момент девушка наткнулась на фотографию белок и поняла: люди должны знать, как выглядят спящие грызуны. 

Вы когда-нибудь видели спящих белок? Если нет – самое время это исправить-1

Фото: reddit.com/user/astacea

Далее Astacea опубликовала снимок, который за несколько часов набрал более 77 тысяч аналогов лайков. Однако даже тут пользователи соцсети не сошлись во мнениях. Одни комментаторы решили, что это – одна из самых милых вещей, которые им доводилось видеть. 

Другие явно слишком хорошо знакомы с белками. Ведь вместо того, чтобы просто умилиться, они вспомнили, какой бардак могут устроить эти создания, если проберутся на чердак. 

Ранее мы рассказывали о приятном знакомстве мужчины с белкой. И люди решили, что грызун – настоящий джентльмен (подробнее здесь). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»
11 мая 2021 13:02

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»

«Это самая большая птица в мире, живёт до 70 лет». Экскурсия по страусиной ферме под Слуцком
07 мая 2021 13:06

«Это самая большая птица в мире, живёт до 70 лет». Экскурсия по страусиной ферме под Слуцком

Супруги 20 лет восстанавливали вырубленный лес. Сейчас туда вернулись животные и птицы
07 мая 2021 08:45

Супруги 20 лет восстанавливали вырубленный лес. Сейчас туда вернулись животные и птицы