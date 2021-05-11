Вы когда-нибудь видели спящих белок? Если нет – самое время это исправить

Девушка обнаружила снимок белок, которые мирно спят на чьём-то подоконнике. И она решила, что обязана поделиться этой фотографией с миром.
Пользовательница Reddit под ником Astacea занималась вполне обычным делом – сёрфила в интернете. В какой-то момент девушка наткнулась на фотографию белок и поняла: люди должны знать, как выглядят спящие грызуны.
Фото: reddit.com/user/astacea
Далее Astacea опубликовала снимок, который за несколько часов набрал более 77 тысяч аналогов лайков. Однако даже тут пользователи соцсети не сошлись во мнениях. Одни комментаторы решили, что это – одна из самых милых вещей, которые им доводилось видеть.
Другие явно слишком хорошо знакомы с белками. Ведь вместо того, чтобы просто умилиться, они вспомнили, какой бардак могут устроить эти создания, если проберутся на чердак.
Ранее мы рассказывали о приятном знакомстве мужчины с белкой. И люди решили, что грызун – настоящий джентльмен (подробнее здесь).